Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова
Сегодня, 10:39 | Просмотров: 73 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Семь раз обкручиваем. В русской народной кукле обкручивание семь раз.
Традиционная народная кукла Малуша. Мастерица Нелли Касимова создает такую всего за минуту. Вспоминает, что когда-то в детстве тряпичную игрушку ей делал дедушка. Говорит, что, наверное, именно тогда зародилась особая любовь к кукле. Но творчески расцвела только после выхода на пенсию.
НЕЛЛИ КАСИМОВА, МАСТЕРИЦА:
«Я 20 лет занимаюсь куклой. Пока не сделаю куклу - не усну. Мне это нравится».
Трудолюбивыми руками мастерицы уже сделано больше 5-ти тысяч кукол. Они объехали не только всю Россию, но и были за границей. В 2010 году Нелли Ивановну пригласили в Москву на съезд пенсионеров. И она решила поделиться с участниками своим творчеством.
НЕЛЛИ КАСИМОВА, МАСТЕРИЦА:
«Разные куклы есть, но такой нигде. Когда я привезла в Москву 15 кукол, там все поразились. Говорили: неужели эта кукла на ткани сделана? Но это не Дымковская игрушка, а по мотивам ее».
Вятская мастерица также является автором множества методических пособий. Только это не скучные научные факты, а занимательное творческое чтение. Нелли Касимова проявляет себя и как преподаватель. Одно из самых её необычных занятий - это куклотерапия.
НЕЛЛИ КАСИМОВА, МАСТЕРИЦА:
«Я всем говорю. Вот меня дети спрашивают, будет ли война? Надо куклы всем миром делать, тогда никой войны не будет».
Познакомиться с рукотворными куклами можно в библиотеке имени Лиханова. А 4 ноября в рамках "Ночи искусств" посетить мастер-класс мастерицы.
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