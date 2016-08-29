Выставка рукотворной куклы Нелли Касимовой в библиотеке им. Альберта Лиханова

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Рукотворные куклы путешествуют по миру. Кировская мастерица Нелли Касимова продолжает удивлять своим творчеством. В библиотеке имени Альберта Лиханова проходит выставка мастерицы.Традиционная народная кукла Малуша. Мастерица Нелли Касимова создает такую всего за минуту. Вспоминает, что когда-то в детстве тряпичную игрушку ей делал дедушка. Говорит, что, наверное, именно тогда зародилась особая любовь к кукле. Но творчески расцвела только после выхода на пенсию.Трудолюбивыми руками мастерицы уже сделано больше 5-ти тысяч кукол. Они объехали не только всю Россию, но и были за границей. В 2010 году Нелли Ивановну пригласили в Москву на съезд пенсионеров. И она решила поделиться с участниками своим творчеством.Вятская мастерица также является автором множества методических пособий. Только это не скучные научные факты, а занимательное творческое чтение. Нелли Касимова проявляет себя и как преподаватель. Одно из самых её необычных занятий - это куклотерапия.Познакомиться с рукотворными куклами можно в библиотеке имени Лиханова. А 4 ноября в рамках "Ночи искусств" посетить мастер-класс мастерицы.