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Новости / Культура

Выставка "Визуальный рикошет" в Кировском театре кукол

Вчера, 12:03 | Просмотров: 133 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кировском театре кукол состоялось открытие выставки "Визуальный рикошет". На выставке кировчане смогут сразу побывать в трех местах одновременно.

Тот случай, когда полотна действительно "сияют" солнечным светом палитры. Геннадий Носков родился в Кемерово, где окончил художественное училище. В 1986 году приехал в Киров и остался здесь уже навсегда. Когда смотришь на его картины, кажется, что он пишет всю жизнь. Однако, Геннадий Алексеевич признается, творческое вдохновение посетило его недавно.

Выставка "Визуальный рикошет" в Кировском театре куколГЕННАДИЙ НОСКОВ, ХУДОЖНИК:
«Начал, как вот сейчас пишу, с конца 2011 года. До этого годика три, как я называю "трепыхался". Я не знаю, как-то вот получилось так, что я стал писать поздно. Видимо, так нужно было. Видимо это копилось-копилось и прорвалось».
 
 
В театре кукол открытия выставки ждали с нетерпением. Организаторы признаются, Геннадий Носков из числа художников, который безусловно, заряжает оптимизмом и будет понятен всем, что немало важно.

Выставка "Визуальный рикошет" в Кировском театре куколИРИНА БАТУХТИНА, МЕТОДИСТ КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Творчество Геннадия Алексеевича только открывают кировчане. Он очень начал активно работать в последнее время, но и мы решили, что вот такие яркие красочные картины, они будут очень интересны, будут не лишними в нашем театре, тем более что на них будут смотреть и маленькие зрители, и их родители».

Выставка "Визуальный рикошет" в Кировском театре куколКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Его действительно вдохновляют путешествия. Здесь и Турция, и Абхазия, и Родной Киров. Концепция выставки выстроена так, что кировчане смогут побывать в трёх местах одновременно».

Он привозит своим зрителям частички своих путешествий и не просто пишет то, что видит вокруг. Показать, что в привычном и обыденном есть своя красота - творческое кредо Геннадия Носкова.

ГЕННАДИЙ НОСКОВ, ХУДОЖНИК:
«Я хочу поделиться эмоциями, радостью как раз через краски, через какие-то пространства, какие-то моменты, чтобы публика увидела и реки Абхазии, и горы, море Турции, и наши Кировские пейзажи, ведь наш Польский костел - он же прекрасен».
 
 
На этот раз на выставке представлено около 30 работ, часть из них экспонируется впервые. Художник признается - впереди только грандиозные планы. Скоро зима, а значит, самое время перенести на полотна впечатления о летних путешествиях.


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