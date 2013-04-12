Выставка "Визуальный рикошет" в Кировском театре кукол

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«Начал, как вот сейчас пишу, с конца 2011 года. До этого годика три, как я называю "трепыхался". Я не знаю, как-то вот получилось так, что я стал писать поздно. Видимо, так нужно было. Видимо это копилось-копилось и прорвалось».

«Я хочу поделиться эмоциями, радостью как раз через краски, через какие-то пространства, какие-то моменты, чтобы публика увидела и реки Абхазии, и горы, море Турции, и наши Кировские пейзажи, ведь наш Польский костел - он же прекрасен».

В Кировском театре кукол состоялось открытие выставки "Визуальный рикошет". На выставке кировчане смогут сразу побывать в трех местах одновременно.Тот случай, когда полотна действительно "сияют" солнечным светом палитры. Геннадий Носков родился в Кемерово, где окончил художественное училище. В 1986 году приехал в Киров и остался здесь уже навсегда. Когда смотришь на его картины, кажется, что он пишет всю жизнь. Однако, Геннадий Алексеевич признается, творческое вдохновение посетило его недавно.В театре кукол открытия выставки ждали с нетерпением. Организаторы признаются, Геннадий Носков из числа художников, который безусловно, заряжает оптимизмом и будет понятен всем, что немало важно.Он привозит своим зрителям частички своих путешествий и не просто пишет то, что видит вокруг. Показать, что в привычном и обыденном есть своя красота - творческое кредо Геннадия Носкова.На этот раз на выставке представлено около 30 работ, часть из них экспонируется впервые. Художник признается - впереди только грандиозные планы. Скоро зима, а значит, самое время перенести на полотна впечатления о летних путешествиях.