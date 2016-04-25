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Новости / Культура

Выставка "Станция почтовая" в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 62 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Почтовой службе на Вятке исполнилось 235 лет. К большому юбилею в Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась новая выставка. Место было выбрано не случайно. Два века назад именно в этом доме располагалась городская почта.

Всё началось с жалобы. Татьяна Лебедева приехала к нам из Коми, где была начальником почтамта. Однажды недовольный посетитель пожаловался, что не может купить конверт с оригинальной маркой. Что это, будущий коллекционер тогда даже не представляла

Выставка "Станция почтовая" в Доме-музее Салтыкова-ЩедринаТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА, КРАЕВЕД, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ПОЧТЫ:
«И тогда он ко мне пришёл ещё раз, и принёс мне в подарок конверт с оригинальной маркой. На ней был нарисован почтовый сюжет. И марка была посвящена почте».

Этот конверт ещё долго лежал без дела на рабочем столе. Постепенно к нему начали добавляться другие экспонаты. Здесь и собственные находки Татьяны Ильиничны, и подарки знакомых.

ТАТЬЯНА ЛЕБЕДЕВА, КРАЕВЕД, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ПОЧТЫ:
«Один из жителей моего города, зная, что я собираю всё о почте, взял и принёс мне в подарок пластинку "Когда я на почте служил ямщиком", и я с удовольствием эту пластинку прослушала».

Каждый предмет на выставке символичен. Рисунки на открытках напоминают о том, какой разной бывает почта. Улиточная, шмелиная, ласточкина. Как только ни передавали сообщения друг другу! О почте рассказывают дворник, архитектор, писатель. Да и сам Дом-музей - знаковое место. В 19 веке в здании располагалась почта. Вот такая связь прошлого с настоящим.


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