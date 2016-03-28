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Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков", который проходил в Петербурге. Наши музыканты были отобраны из тысячи других рок-групп со всей страны. Чем кировчане покорили культурную столицу?Тот случай, когда действительно - через тернии к звёздам. На протяжении 17 лет Лев Мищук со своей командой создает не просто музыку. Это музыка, которая заставляет задуматься. Уверен, что в рок-искусстве важно всё: и слова, и энергетика, которая дойдет до зрителя. Тогда вас услышат.Петербург объединяет множество талантливых музыкантов и исполнителей на всероссийском социально-значимом фестивале "Мир без наркотиков". Когда-то в далёком двухтысячном, ребята даже не мечтали, что из тысячи рок-музыкантов со всей страны их "Беретта" окажется в числе лучших. Такого не удавалось ни одной из кировских рок-групп.Подарить своё творчество нескольким тысячам поклонников тяжелой музыки, зарядить своей энергетикой и заставить задуматься - фестиваль подарил им эту возможность, а значит их команда на правильном творческом пути.