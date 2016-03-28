ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

01 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.1557
EURO: 67.7107
Погода в городе Кирове:
вечером:  0...+2°C
ночью:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 85 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков", который проходил в Петербурге. Наши музыканты были отобраны из тысячи других рок-групп со всей страны. Чем кировчане покорили культурную столицу?

- Не умирай, я знаю, нам надо идти вслед за солнцем.
- Не умирай, оно будет рядом, когда мы проснемся.

Тот случай, когда действительно - через тернии к звёздам. На протяжении 17 лет Лев Мищук со своей командой создает не просто музыку. Это музыка, которая заставляет задуматься. Уверен, что в рок-искусстве важно всё: и слова, и энергетика, которая дойдет до зрителя. Тогда вас услышат.

Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"ЛЕВ МИЩУК, АВТОР ПРОЕКТА "БЕРЕТТА":
«Очень важно и приятно показывать своё творчество, не переигрывать чужие песни, а неся какие-то свои мысли, своё убеждение людям и когда принимают и когда слышать - это, конечно, всегда приятно и к этому стремится любой творческий человек».

Петербург объединяет множество талантливых музыкантов и исполнителей на всероссийском социально-значимом фестивале "Мир без наркотиков". Когда-то в далёком двухтысячном, ребята даже не мечтали, что из тысячи рок-музыкантов со всей страны их "Беретта" окажется в числе лучших. Такого не удавалось ни одной из кировских рок-групп.

ЛЕВ МИЩУК, АВТОР ПРОЕКТА "БЕРЕТТА":
«Особое признание мы получили от президента знаменитого такого, легендарного рок-клуба, который вёл фестивали и концерты со времен восхождения групп "Кино", "Зоопарк", ДДТ».

Подарить своё творчество нескольким тысячам поклонников тяжелой музыки, зарядить своей энергетикой и заставить задуматься - фестиваль подарил им эту возможность, а значит их команда на правильном творческом пути.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

17:18 01.11.2017


Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

Кировчане напишут Большой этнографический диктант

14:58 01.11.2017


Кировчане напишут Большой этнографический диктант

В Кировской области ожидается усиление ветра

13:48 01.11.2017


В Кировской области ожидается усиление ветра

24-летняя жительница Кильмези убила отчима

16:56 31.10.2017


24-летняя жительница Кильмези убила отчима

Житель Санчурска предстанет перед судом за гибель подруги

14:59 31.10.2017


Житель Санчурска предстанет перед судом за гибель подруги

Илья Шульгин: «Требования будут высокими»

14:49 31.10.2017


Илья Шульгин: «Требования будут высокими»

Кировчанин отправится на 2 года в колонию за угрозы

14:32 31.10.2017


Кировчанин отправится на 2 года в колонию за угрозы

Все новости

Вести. Кировская область

Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

15:21 01.11.2017


Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

12:10 01.11.2017


Совещание по вопросам профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних

Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

10:37 01.11.2017


Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"

10:34 01.11.2017


Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"

Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

10:25 01.11.2017


Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Фонды Герценки пополнились артефактами из архивов кировских рок-музыкантов

28.03.2016


Фонды Герценки пополнились артефактами из архивов кировских рок-музыкантов

Легендарная группа «БИ-2» на фестивале «Акустика» в Кирове

25.08.2015


Легендарная группа «БИ-2» на фестивале «Акустика» в Кирове

Кировская группа «Stranjazz» стала победителем на «iВолге-2016»

22.06.2016


Кировская группа «Stranjazz» стала победителем на «iВолге-2016»

Кировская делегация вернулась из Латвии

02.10.2009


Кировская делегация вернулась из Латвии

Фестиваль авторской песни "Гринландия -2014"

22.07.2014


Фестиваль авторской песни "Гринландия -2014"

Фестиваль «Междуречье» объединяет жанры

29.06.2009


Фестиваль «Междуречье» объединяет жанры

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кильмезском районе бревном убило рабочего

19.10.2017


В Кильмезском районе бревном убило рабочего

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

19.10.2017


В Кирове пройдет «прямая линия» по проблемам отопительного сезона

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх