Кировская рок-группа "Беретта" вернулась с фестиваля "Мир без наркотиков"
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 85 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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- Не умирай, я знаю, нам надо идти вслед за солнцем.
- Не умирай, оно будет рядом, когда мы проснемся.
Тот случай, когда действительно - через тернии к звёздам. На протяжении 17 лет Лев Мищук со своей командой создает не просто музыку. Это музыка, которая заставляет задуматься. Уверен, что в рок-искусстве важно всё: и слова, и энергетика, которая дойдет до зрителя. Тогда вас услышат.
ЛЕВ МИЩУК, АВТОР ПРОЕКТА "БЕРЕТТА":
«Очень важно и приятно показывать своё творчество, не переигрывать чужие песни, а неся какие-то свои мысли, своё убеждение людям и когда принимают и когда слышать - это, конечно, всегда приятно и к этому стремится любой творческий человек».
Петербург объединяет множество талантливых музыкантов и исполнителей на всероссийском социально-значимом фестивале "Мир без наркотиков". Когда-то в далёком двухтысячном, ребята даже не мечтали, что из тысячи рок-музыкантов со всей страны их "Беретта" окажется в числе лучших. Такого не удавалось ни одной из кировских рок-групп.
ЛЕВ МИЩУК, АВТОР ПРОЕКТА "БЕРЕТТА":
«Особое признание мы получили от президента знаменитого такого, легендарного рок-клуба, который вёл фестивали и концерты со времен восхождения групп "Кино", "Зоопарк", ДДТ».
Подарить своё творчество нескольким тысячам поклонников тяжелой музыки, зарядить своей энергетикой и заставить задуматься - фестиваль подарил им эту возможность, а значит их команда на правильном творческом пути.
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