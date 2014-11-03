В Кирове готовятся к встрече участников фестиваля "Кладовая ремесел"
Сегодня, 11:47 | Просмотров: 87 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Посмотреть и сделать самим. Такая возможность есть у гостей фестиваля "Кладовая ремёсел". Новые знания смогут получить все. Профессионалов ждёт семинар по домовой росписи. Но это не просто беседа. Организаторы дают шанс проявить себя в деле.
ЕЛЕНА КУВШИНОВА, ДИРЕКТОР ООО "АЗИМУТ":
«Мы хотим сделать небольшой конкурс мастерства. Все, кто может держать в руках кисточку и краски, милости просим! Будут предоставлены интересные заготовочки в виде небольших филёночек, и можно сразу попробовать, прямо сесть, 10-15 минут, по итогам семинара, услышав что-то, творчески переработав, попробовать это воплотить в жизнь».
Для любителей в выходные будет работать выставка. Собственными руками можно слепить дымковскую игрушку, расписать матрёшку. Попробовать себя в плетении кружева, резьбе по дереву и многом другом. А можно создать личный оберег. На пресс-конференции попробовать смастерить его своими руками смогли все желающие. Ремесло оказалось нелёгким, но увлекательным. У куколки просят о семейном счастье, здоровье, материальном благополучии.
- Это у нас сразу будет голова, кофточка и руки. У всех получилось?.
Желающих принять участие в фестивале оказалось так много, что пришлось проводить конкурсный отбор. Около двухсот мастеров из 25 регионов представят своё творчество. В этот раз к празднику ремёсел впервые присоединятся Иркутская область и Алтайский край
ОЛЬГА ЧАУЗОВА, И.О. МИНИСТРА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ:
«Кроме того, в этом году мы ожидаем гостей из Белоруссии. Поэтому можно сказать, что статус нашего межрегионального фестиваля в этом году получает статус уже международного».
Душа народа - в его творчестве. На фестивале "Кладовая ремёсел" каждый может воплотить частицу своей души.
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