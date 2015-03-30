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Новости / Культура

Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным

Сегодня, 14:52 | Просмотров: 40 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Книга - как велосипедная прогулка по родной Вятке. Может ли такое быть? - Оказывается, да! "Азбука города с архитектором Чарушиным". Так называется издание, которое представили на суд читающей публики в библиотеке имени Грина.

Книга посвящена 155-летнему юбилею архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина. Здания, которые он спроектировал и построил до сих пор определяют лицо города, их фотографии не стыдно печатать на календарях и открытках, водить туда туристов и справедливо гордиться красотой особняка Булычева, Серафимовской церкви, Центральной гостиницы и других строений. К сожалению, ни одно современное здание в Кирове такой чести удостоено быть не может. Тем важнее помнить о чарушинском наследстве и пытаться объяснить его ценность для потомков. Эти цели, во-многом, книга и преследует.

Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором ЧарушинымСВЕТЛАНА БУШМЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА И. А. ЧАРУШИНА":
«В этой книжке, она неслучайно называется "азбукой", раскрываются некоторые архитектурные понятия, они предназначена для семейного чтения детей с родителями».
 
 
Формально у "Азбуки города" всего один автор, но вклад художника, Татьяны Коршуновой, в книгу, в её душу, сложно переоценить. Именно иллюстрации делают издание необычайно притягательным для читателя.

Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором ЧарушинымТАТЬЯНА КОРШУНОВА, ХУДОЖНИК:
«Настроение было вдохновленное. Мы придумали велосипед, который катится по всей книге. Это как игра. Прогулка по местам, связанным с Чарушиным. Увидеть город детским взглядом».
 
 
Велосипед в начале и конце книги и велосипед почти в каждой иллюстрации и, конечно, велосипед на самой церемонии презентации книги. Он здесь полноправный герой.

Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором ЧарушинымЕВГЕНИЙ ДРОГОВ, ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА:
«Работа над книгой - всегда коллективный труд. И автора, и художника, и редактора. Рождение книги - тот момент, когда она от них уже не зависит. И этот момент наступает сегодня».
 
 
Книга появилась на свет при грантовой поддержке федерального целевого проекта "Культура России" Добавим, что к каждой букве алфавита автор предлагает дополнительные вопросы, которые побуждают к самостоятельному расширению знаний по истории и архитектуре. Азбука города - и книга, и квест и игра, и, ну, и прежде всего - это признание в любви, любви к родной Вятке.


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