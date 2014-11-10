В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

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«Я играла эти произведения на концерте в моей музыкальной школе "калейдоскоп". Готовиться мне было совсем не трудно».

«К конкурсу мы готовимся всю жизнь, конкурс - это не те две пьесы, которые ребенок играет на конкурсе. Конкурс - это то, что берем с самого начала малыша, ведем его, я считаю что это с того момента, как мы сели за инструмент».

«Вятка - это земля, которая рождала, рождает и будет рождать таланты. Это исконно русская земля. Мы на конкурсе с большим удовольствием наблюдаем, как наше молодое поколение поддерживает эти традиции».

В Кирове проходит девятый международный конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло". На прослушивании в детской филармонии вятские музыканты в очередной раз удивили жюри.Ни одной фальшивой ноты. Каждый звук ласкает слух требовательного зрителя. Эту мелодию Надя Дармова репетировала не один месяц. Девочка уверена, что смогла покорить сердца членов жюри фестиваля.Елена Сергеева оценила выступление своей ученицы на отлично. Это выступление - экзамен не только для девочки, но и для преподавательницы.Свою программу подготовили около четырех сотен музыкантов. Молодых и совсем юных. На конкурс "Арт-Соло" съехались пианисты из разных регионов. Несмотря на конкуренцию, кировчане смогли приятно удивить жюри.Участники конкурса разделены на возрастные группы. Лучшие музыканты, победители и призеры выступят на гала-концерте, который состоится 4-го ноября в Детской филармонии.