В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"
Сегодня, 14:54 | Просмотров: 43 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Ни одной фальшивой ноты. Каждый звук ласкает слух требовательного зрителя. Эту мелодию Надя Дармова репетировала не один месяц. Девочка уверена, что смогла покорить сердца членов жюри фестиваля.
НАДЯ ДАРМОВА, КОНКУРСАНТ:
«Я играла эти произведения на концерте в моей музыкальной школе "калейдоскоп". Готовиться мне было совсем не трудно».
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2:
«К конкурсу мы готовимся всю жизнь, конкурс - это не те две пьесы, которые ребенок играет на конкурсе. Конкурс - это то, что берем с самого начала малыша, ведем его, я считаю что это с того момента, как мы сели за инструмент».
ЭМИЛЬ ЧАЛБАШ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА "АРТ-СОЛО":
«Вятка - это земля, которая рождала, рождает и будет рождать таланты. Это исконно русская земля. Мы на конкурсе с большим удовольствием наблюдаем, как наше молодое поколение поддерживает эти традиции».
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