ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

02 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0869
EURO: 67.6770
Погода в городе Кирове:
вечером:  -1...+1°C
ночью:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

Сегодня, 14:54 | Просмотров: 43 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове проходит девятый международный конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло". На прослушивании в детской филармонии вятские музыканты в очередной раз удивили жюри.

Ни одной фальшивой ноты. Каждый звук ласкает слух требовательного зрителя. Эту мелодию Надя Дармова репетировала не один месяц. Девочка уверена, что смогла покорить сердца членов жюри фестиваля.

В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"НАДЯ ДАРМОВА, КОНКУРСАНТ:
«Я играла эти произведения на концерте в моей музыкальной школе "калейдоскоп". Готовиться мне было совсем не трудно».
 
 
Елена Сергеева оценила выступление своей ученицы на отлично. Это выступление - экзамен не только для девочки, но и для преподавательницы.

В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"ЕЛЕНА СЕРГЕЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2:
«К конкурсу мы готовимся всю жизнь, конкурс - это не те две пьесы, которые ребенок играет на конкурсе. Конкурс - это то, что берем с самого начала малыша, ведем его, я считаю что это с того момента, как мы сели за инструмент».
 
 
Свою программу подготовили около четырех сотен музыкантов. Молодых и совсем юных. На конкурс "Арт-Соло" съехались пианисты из разных регионов. Несмотря на конкуренцию, кировчане смогли приятно удивить жюри.

В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"ЭМИЛЬ ЧАЛБАШ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА "АРТ-СОЛО":
«Вятка - это земля, которая рождала, рождает и будет рождать таланты. Это исконно русская земля. Мы на конкурсе с большим удовольствием наблюдаем, как наше молодое поколение поддерживает эти традиции».
 
 
Участники конкурса разделены на возрастные группы. Лучшие музыканты, победители и призеры выступят на гала-концерте, который состоится 4-го ноября в Детской филармонии.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирове идет розыск подозреваемого в краже

15:54 02.11.2017


В Кирове идет розыск подозреваемого в краже

Пришло время разводить мосты

15:47 02.11.2017


Пришло время разводить мосты

В Кирове экстренная стоматология переезжает

14:44 02.11.2017


В Кирове экстренная стоматология переезжает

В Кирово-Чепецке по горячим следам задержали воров

10:44 02.11.2017


В Кирово-Чепецке по горячим следам задержали воров

За неуважение к суду чепчанина ждут обязательные работы

10:38 02.11.2017


За неуважение к суду чепчанина ждут обязательные работы

В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение

10:25 02.11.2017


В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение

У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

10:10 02.11.2017


У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

14:58 02.11.2017


Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

14:56 02.11.2017


Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

14:54 02.11.2017


В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным

14:52 02.11.2017


Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным

В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой

14:50 02.11.2017


В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове прошел конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло"

10.11.2014


В Кирове прошел конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло"

В Кирове завершился конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло"

09.11.2015


В Кирове завершился конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло"

В Кирове открылся международный конкурс детского и молодёжного творчества "Арт-соло"

03.11.2016


В Кирове открылся международный конкурс детского и молодёжного творчества "Арт-соло"

Фестиваль «Арт-соло»

06.11.2012


Фестиваль «Арт-соло»

Конкурс "Арт-Соло"

06.11.2013


Конкурс "Арт-Соло"

Мастер-класс Юлианы Донской

14.11.2016


Мастер-класс Юлианы Донской

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

Открытие Циолковских чтений в Кирове

23.10.2017


Открытие Циолковских чтений в Кирове

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"

19.10.2017


Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх