Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

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«Вятку как-то вообще забывают по поводу костюма, нас мало изучали в свое время и именно в этой коллекции мы показали богатство нашей пестрити - это ткань в клетку, то что сарафаны у нас были очень разнообразные при довольно скудной гамме цветовой».

«Очень редко когда можем видеть такое многообразие костюмов, потому что они обычно либо локально представлены в каком-то одном из районов нашей области и такого разноцветия не всегда можно увидеть, а тут были костюмы из многих регионов».

Кировская студия традиционных женских рукоделий "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма. Чем покорил кировский коллектив членов жюри?Для мастериц студии "Матаня" - это не просто выкройки национальных костюмов. Скорее возможность напрямую прикоснуться к традициям.Весь костюмный комплекс - целая знаковая система. Мастерицы старались добиться максимального сходства с образцами. Это самое главное при создании таких костюмов. "Праздник марийского костюма" приглашает их уже не в первый раз и в очередной раз их выделяют из сотен других коллективов. Но сами участники от конкурса ждут немного другого.Людмила Лобочева признается - это сложно назвать конкурсом. Тёплые встречи, обмен опытом и эстетическое удовольствие от разнообразия представленных работ.Отметим, что в этом году конкуренция была особенно высока. Созданию коллекции предшествовала многолетняя поисковая и исследовательская работа мастериц.