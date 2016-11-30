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Новости / Культура

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

Сегодня, 14:56 | Просмотров: 50 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировская студия традиционных женских рукоделий "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма. Чем покорил кировский коллектив членов жюри?

Для мастериц студии "Матаня" - это не просто выкройки национальных костюмов. Скорее возможность напрямую прикоснуться к традициям.

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюмаТАТЬЯНА ВЕПРИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ "МАТАНЯ"
«Вятку как-то вообще забывают по поводу костюма, нас мало изучали в свое время и именно в этой коллекции мы показали богатство нашей пестрити - это ткань в клетку, то что сарафаны у нас были очень разнообразные при довольно скудной гамме цветовой».
 
 
Весь костюмный комплекс - целая знаковая система. Мастерицы старались добиться максимального сходства с образцами. Это самое главное при создании таких костюмов. "Праздник марийского костюма" приглашает их уже не в первый раз и в очередной раз их выделяют из сотен других коллективов. Но сами участники от конкурса ждут немного другого.

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюмаЛЮДМИЛА ЛОБОЧЕВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ "МАТАНЯ":
«Тем более, когда мы попали в конкурсное движение, фестивальные выступления, можем увидеть то, что делают наши коллеги из других регионов - это, конечно, очень воодушевляет и вдохновляет».

Людмила Лобочева признается - это сложно назвать конкурсом. Тёплые встречи, обмен опытом и эстетическое удовольствие от разнообразия представленных работ.

ЛЮДМИЛА ЛОБОЧЕВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ "МАТАНЯ":
«Очень редко когда можем видеть такое многообразие костюмов, потому что они обычно либо локально представлены в каком-то одном из районов нашей области и такого разноцветия не всегда можно увидеть, а тут были костюмы из многих регионов».
 
 
Отметим, что в этом году конкуренция была особенно высока. Созданию коллекции предшествовала многолетняя поисковая и исследовательская работа мастериц.


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