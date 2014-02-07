Концерт к юбилею музыканта и композитора Александра Иванова-Крамского
Вчера, 17:47 | Просмотров: 115 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Для Кирилла выступления на концертах - привычное дело. Студент 4 курса колледжа музыкальных искусств имени Казенина готовился к юбилею около месяца: произведения композитора требуют тщательного разбора. Сам выпускник нашел свое любимое дело неожиданно для самого себя.
КИРИЛЛ ГЛЕБОВ, СТУДЕНТ 4 КУРСА КИРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМ. И.В. КАЗЕНИНА:
«Музыкальную школу я окончил на фортепиано и в колледж собирался идти по классу фортепиано, но я за месяц до вступительных экзаменов передумал, что-то мне в голову взбрело, и я подготовился по классу гитары».
До поступления в колледж Кирилл играл на гитаре всего 1 год. Сейчас музыкант с инструментом не расстается, как и его младшие коллеги. Произведения Иванова-Крамского исполняют не только выпускники, но и ученики, музыкальный путь которых только начинается.
АЛЕКСАНДРА ГОРЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2:
«Ивановым-Крамским была создана школа игры для шестиструнной гитары, где он обобщил все педагогические принципы работы и с детьми, и со студентами, то есть эти произведения разной сложности могут играть и дети, и взрослые, и, соответственно, студенты».
Александр Иванов-Крамской привел гитару на концертные площадки. До этого она была аккомпанирующим инструментом. Композитор начал писать для нее индивидуальную музыку и постепенно популярность гитары росла. Спустя 105 лет со дня рождения композитора на концерте прозвучали любимые произведения современных любителей струнного инструмента.
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