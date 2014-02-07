Концерт к юбилею музыканта и композитора Александра Иванова-Крамского

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Гитаристы музыкальных школ города встретились на концерте, посвященному юбилею музыканта и композитора Александра Иванова-Крамского. Молодые музыканты исполнили не только пьесы композитора, но переложения русской народной музыки.Для Кирилла выступления на концертах - привычное дело. Студент 4 курса колледжа музыкальных искусств имени Казенина готовился к юбилею около месяца: произведения композитора требуют тщательного разбора. Сам выпускник нашел свое любимое дело неожиданно для самого себя.До поступления в колледж Кирилл играл на гитаре всего 1 год. Сейчас музыкант с инструментом не расстается, как и его младшие коллеги. Произведения Иванова-Крамского исполняют не только выпускники, но и ученики, музыкальный путь которых только начинается.Александр Иванов-Крамской привел гитару на концертные площадки. До этого она была аккомпанирующим инструментом. Композитор начал писать для нее индивидуальную музыку и постепенно популярность гитары росла. Спустя 105 лет со дня рождения композитора на концерте прозвучали любимые произведения современных любителей струнного инструмента.