В Диораме открылась выставка раритетов советского времени
Вчера, 10:29 | Просмотров: 129 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Выставка посвящена 100-летию Октябрьской революции. Сейчас много в истории искажено о том времени, и экспозиция рассказывает, как все было на самом деле. Ведь наши деды и прадеды говорят, что это были их самые счастливые годы».
НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ "ДИОРАМА":
«Этой выставкой мы хотим, что сейчас к советскому периоду отношение разное. Да, ошибки были. Но те достижения, которые были в политике, науке и не только не оспариваются до сих пор».
НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ "ДИОРАМА":
«Это шлюпочный флаг с крейсера "Аврора". Выпущен он в 1956 году. В 60-е попал в наш краеведческий музей».
ИРИНА САДАКОВА, ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
«Понравились особенно кубки. Сейчас таких уже не делают, а эти раскрашены вручную очень красочно».
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