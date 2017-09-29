В Диораме открылась выставка раритетов советского времени

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«Выставка посвящена 100-летию Октябрьской революции. Сейчас много в истории искажено о том времени, и экспозиция рассказывает, как все было на самом деле. Ведь наши деды и прадеды говорят, что это были их самые счастливые годы».

«Этой выставкой мы хотим, что сейчас к советскому периоду отношение разное. Да, ошибки были. Но те достижения, которые были в политике, науке и не только не оспариваются до сих пор».

«Это шлюпочный флаг с крейсера "Аврора". Выпущен он в 1956 году. В 60-е попал в наш краеведческий музей».

«Понравились особенно кубки. Сейчас таких уже не делают, а эти раскрашены вручную очень красочно».

Настоящие исторические раритеты можно увидеть в выставочном комплексе "Диорама". Там открылась обновленная экспозиция "Мы наш, мы новый мир построим".Начинается краткий экскурс в прошлое с празднования первых годовщин Октября 1917-го. Погружает в жизнь государственных деятелей, которые были связаны с Вятским краем. Это и Сергей Киров, и Вячеслав Молотов, и другие.Экспонаты выставки уникальны. Например, платок, выпущенный к Первому учительскому съезду в 1925 году; набор граммофонных пластинок, с которым на 8-ом съезде советов выступил Вячеслав Молотов.В экспозиции представлены две реконструкции. Первая - кабинет партийного работника, вторая - обычная комната советского человека 50-х годов.Завершается выставка "Мы наш, мы новый мир построим" флагами республик, которые входили в состав Советского союза.