Выставка живописи "Настроение" в Вятской филармонии
Вчера, 15:12 | Просмотров: 119 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Более 20 живописных работ, объединенных одной темой - для художника Ольги Швецовой это не первая персональная выставка. Ее работы видели не только жители Кирова и области. С творчеством Ольги знакомы жители Перми и других городов. Ее работы хранятся во многих музеях России и в частных собраниях Швеции и Франции.
ОЛЬГА ШВЕЦОВА, АВТОР ВЫСТАВКИ:
«Часто слышу комментарии о своих работах, что картины вызывают какие-то чувства, настроение: радость, то есть краски очень такие, добрые. Не то, что яркие, но вот какие-то такие положительные эмоции вызывают».
МАКСИМ НАУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРО ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Её колорит очень женственный, очень нежный и пронизан юностью и теплом, поэтому мне кажется, что есть такое понятие, как "женская живопись" и чаще всего эта реплика бывает не очень позитивного характера, но на самом деле, та нежность, которая находится и сохраняется в её работах, в моем понимании, это высшая форма того понятия, женская живопись».
ОЛЬГА ШВЕЦОВА, АВТОР ВЫСТАВКИ:
«Меня вдохновляют художественные пленеры - это выезд художников, группа с организациями, то есть это разные города, ты встречаешься, общаешься, обмениваешься опытом, живешь только тем, что вот пленер 10 дней, и ты пишешь, постоянно в процессе, это жизнь художника, радость художника, его хорошее настроение».
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