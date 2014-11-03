В Кирове проходит фестиваль «Кладовая ремесел»

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4 и 5 ноября в драмтеатре проходит VII межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов «Кладовая ремесел».В программе:- межрегиональная специализированная выставка-продажа «Кладовая ремесел»;- чествование предприятий народных художественных промыслов Кировской области - юбиляров в 2017 году;- мастер-классы по традиционным народным художественным промыслам: изготовление и роспись дымковской игрушки, кружевоплетение, резьба по дереву, плетение из лозы, изготовление изделий из бересты, из соломки, из капокорня, роспись по дереву и изготовление гончарных изделий;- выступления творческих и фольклорных коллективов Кировской области.В этом году об участии в фестивале заявили предприятия и мастера сферы народных художественных промыслов из Кировской области и 25 регионов : Республик Татарстан, Башкортостан, Карелии, Коми, Дагестан, Удмуртской, Чувашской, Мари Эл, Пермского края, а также Нижегородской, Вологодской, Ярославской, Московской, Ульяновской, Костромской, Самарской, Владимирской, Свердловской, Волгоградской, Архангельской, Оренбургской областей.Впервые в фестивале примут участие гости из Иркутской, Ростовской, Саратовской области и Алтайского Края. Второй раз принимают участие гости из Республики Беларусь.Время работы: с 10 до 18 часов. Вход свободный.Фестиваль проводят министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области совместно с Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и Вятской ТПП.Основной целью мероприятия является сохранение, развитие и популяризация традиционных и современных народных художественных промыслов и ремесел Кировской области и других регионов России.