В Кирове прошел фестиваль «Кладовая ремесел»

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«Наш дом ремёсел занимается развитием традиционных промыслов, ремесел и мы сегодня привезли нашу продукцию. Это и самое разнообразное ткачество, изделия из бересты, из лозы, из дерева».

«Сам по себе он представляет тип инструмента, который называется акарина, то есть это закрытая флейта, флейта в виду закрытого сосуда».

В настоящую "Кладовую ремесел" 4 ноября можно было попасть в драмтеатре. Мастера из 26 регионов представили свои работы. Приобщиться к творчеству могли и все желающие.Вот уж действительно - день народного единства. А на фестивале - единства творческого. В седьмой раз Киров встречает мастеров со всей России: 26 регионов и почти три сотни участников. Каждый привез частичку своей культуры.Здесь каждый найдет что-то интересное для себя. Пуховые платки, именные пряники, изделия кружевниц. Есть и чем удивиться.Иван покоряет звуком. Его ремесло - музыкальное, где акцент делается на традиции, но иногда хочется "похулиганить". Как результат - музыкальный инструмент из грецкого ореха.И все желающие могли попробовать свои силы в традиционных народных промыслах. Выбрать было из чего: в одном месте проходили сразу десять мастер-классов.Здесь не чувствуется то, что "Кладовая ремесел" - еще и конкурс с соперничеством, атмосфера - только фестивальная, где исключительно улыбки и яркие впечатления. Мастера со всех уголков страны собрались вместе, чтобы подарить кировчанам "красивый" день народного единства.