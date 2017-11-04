В Кирове прошел фестиваль «Кладовая ремесел»
Сегодня, 12:15 | Просмотров: 89 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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СВЕТЛАНА НИКУЛАЙ, МАСТЕР СЕЛТИНСКОГО ДОМА РЕМЁСЕЛ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
«Наш дом ремёсел занимается развитием традиционных промыслов, ремесел и мы сегодня привезли нашу продукцию. Это и самое разнообразное ткачество, изделия из бересты, из лозы, из дерева».
Иван покоряет звуком. Его ремесло - музыкальное, где акцент делается на традиции, но иногда хочется "похулиганить". Как результат - музыкальный инструмент из грецкого ореха.
ИВАН НАЗАРОВ, МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:
«Сам по себе он представляет тип инструмента, который называется акарина, то есть это закрытая флейта, флейта в виду закрытого сосуда».
- Сегодня здесь мало показать себя или посмотреть на других. Прикоснуться к творчеству можно самому. Кукарский промысел зародился еще в 17 веке. Сегодня к нему привлекают и кировчан.
Здесь не чувствуется то, что "Кладовая ремесел" - еще и конкурс с соперничеством, атмосфера - только фестивальная, где исключительно улыбки и яркие впечатления. Мастера со всех уголков страны собрались вместе, чтобы подарить кировчанам "красивый" день народного единства.
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