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Новости / Культура

Выставка мастеров народных промыслов в ОДНТ

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 112 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Народной галерее областного Дома народного творчества открылась выставка "Песнь души - самовыражение в творчестве". На ней представлены лучшие работы мастеров народных промыслов со всего региона.
 
 
Это итоговая выставка лауреатов областного регионального фестиваля народного творчества Вятского края - 2017. Экспонаты для выставки отбирались в течение года, по результатам проходивших в каждом районе смотров лучших достижений в области народных промыслов.

Выставка мастеров народных промыслов в ОДНТИРИНА МИХАЛИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ОДНТ:
«Мы сделали более 40 командировок в районы Кировской области. На этой выставке представлены более 80 мастеров из 34 районов региона».
 
 
Здесь есть и лоскутное шитье, и керамика, и кружевоплетение, и вязание, и ковка по металлу, и вырезка из дерева, и многое другое. На торжественное открытие экспозиции некоторые мастера приехали из районов, чтобы ответить на все вопросы гостей о своем творчестве.

Выставка мастеров народных промыслов в ОДНТЕЛЕНА ШИХОВА, МАСТЕРИЦА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИЗ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Мои предки занимались плетением из лозы и бересты, и я продолжаю этот промысел. Кроме того, я занимаюсь лоскутным шитьем и лепкой из глины. Мой муж делает лукошки из липы, а расписываю их я».

Красочная экспозиция представляет посетителям возможность окунуться в атмосферу творчества, пестрящего многообразием идей, фантазии, и кропотливого труда, познакомиться в одном месте со всеми промыслами, существующими в нашей области. На открытии выступал и фольклорный коллектив из ОДНТ и народные песни создавали теплую и радостную атмосферу в выставочном зале.

- Раз, два, ой люли, на четыре колеса!


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