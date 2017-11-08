Выставка мастеров народных промыслов в ОДНТ

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«Мы сделали более 40 командировок в районы Кировской области. На этой выставке представлены более 80 мастеров из 34 районов региона».

В Народной галерее областного Дома народного творчества открылась выставка "Песнь души - самовыражение в творчестве". На ней представлены лучшие работы мастеров народных промыслов со всего региона.Это итоговая выставка лауреатов областного регионального фестиваля народного творчества Вятского края - 2017. Экспонаты для выставки отбирались в течение года, по результатам проходивших в каждом районе смотров лучших достижений в области народных промыслов.Здесь есть и лоскутное шитье, и керамика, и кружевоплетение, и вязание, и ковка по металлу, и вырезка из дерева, и многое другое. На торжественное открытие экспозиции некоторые мастера приехали из районов, чтобы ответить на все вопросы гостей о своем творчестве.Красочная экспозиция представляет посетителям возможность окунуться в атмосферу творчества, пестрящего многообразием идей, фантазии, и кропотливого труда, познакомиться в одном месте со всеми промыслами, существующими в нашей области. На открытии выступал и фольклорный коллектив из ОДНТ и народные песни создавали теплую и радостную атмосферу в выставочном зале.