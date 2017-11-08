Выставка мастеров народных промыслов в ОДНТ
Сегодня, 10:08 | Просмотров: 112 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ИРИНА МИХАЛИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ОДНТ:
«Мы сделали более 40 командировок в районы Кировской области. На этой выставке представлены более 80 мастеров из 34 районов региона».
ЕЛЕНА ШИХОВА, МАСТЕРИЦА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИЗ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Мои предки занимались плетением из лозы и бересты, и я продолжаю этот промысел. Кроме того, я занимаюсь лоскутным шитьем и лепкой из глины. Мой муж делает лукошки из липы, а расписываю их я».
Красочная экспозиция представляет посетителям возможность окунуться в атмосферу творчества, пестрящего многообразием идей, фантазии, и кропотливого труда, познакомиться в одном месте со всеми промыслами, существующими в нашей области. На открытии выступал и фольклорный коллектив из ОДНТ и народные песни создавали теплую и радостную атмосферу в выставочном зале.
- Раз, два, ой люли, на четыре колеса!
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