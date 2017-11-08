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Новости / Культура

В Киров съехались лучшие исполнители брейк-данса

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 108 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Более 150 танцоров со всей страны приняли участие во всероссийском фестивале по брейк-дансу "Вятка Фанк 4", который прошел в областном центре.

Программа фестиваля состоит из сольных и командных танцевальных выступлений и последующих батлов или состязаний по Олимпийской системе в номинациях брейкинг паппинг или олл стайлз. Возрастных ограничений практически нет, в соревнованиях приняли участие и дети, и тинейджеры, и опытные танцоры.

В Киров съехались лучшие исполнители брейк-дансаСЕРГЕЙ ШУРАКОВ, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ БРЕЙК ДАНСА:
«Это зрелищно, круто и модно и ребята, которые организовывают мероприятие, прилагают массу усилий, чтобы популяризировать брейк данс».

Жюри конкурса было представлено профессиональными танцорами из Кирова, Казани и Вологды. Зрители увидели творческие номера от приглашенных гостей, приняли участие в мастерклассах.

В Киров съехались лучшие исполнители брейк-дансаВАДИМ КУЛДЫШЕВ, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ БРЕЙК ДАНСА:
«Я занимаюсь брейк дансом шестой год, мне нравится, потому что здесь можно выражать себя, придумывать свои фишки, движения».
 
 
Добавим, что в Кирове фестиваль "Вятка Фанк" проводится с 2016 года, два раза в год. Наши земляки достойно представляют Кировскую область на Всероссийском и международном уровне. Лучшие танцоры из Кирова заняли три призовых места на крупнейшем международном фестивале "Битва стилей", который проходил в апреле этого года во Владимире.

Победителям вручили проездные билеты и право бесплатного участия в фестивале по брейк-дансу, который пройдет в Нижнем Новгороде. Там участники смогут побороться за звание лучшего танцора страны. По результатам отбора на фестиваль GET DOWN 5 в Нижний Новгород отправляются - Благодатских Лев из Ижевска, Ласкин Ян из Костромы, и наш земляк, Данил Усов, который выступает под никнеймом - WOOD .


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