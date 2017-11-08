В Киров съехались лучшие исполнители брейк-данса

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«Я занимаюсь брейк дансом шестой год, мне нравится, потому что здесь можно выражать себя, придумывать свои фишки, движения».

Более 150 танцоров со всей страны приняли участие во всероссийском фестивале по брейк-дансу "Вятка Фанк 4", который прошел в областном центре.Программа фестиваля состоит из сольных и командных танцевальных выступлений и последующих батлов или состязаний по Олимпийской системе в номинациях брейкинг паппинг или олл стайлз. Возрастных ограничений практически нет, в соревнованиях приняли участие и дети, и тинейджеры, и опытные танцоры.Жюри конкурса было представлено профессиональными танцорами из Кирова, Казани и Вологды. Зрители увидели творческие номера от приглашенных гостей, приняли участие в мастерклассах.Добавим, что в Кирове фестиваль "Вятка Фанк" проводится с 2016 года, два раза в год. Наши земляки достойно представляют Кировскую область на Всероссийском и международном уровне. Лучшие танцоры из Кирова заняли три призовых места на крупнейшем международном фестивале "Битва стилей", который проходил в апреле этого года во Владимире.Победителям вручили проездные билеты и право бесплатного участия в фестивале по брейк-дансу, который пройдет в Нижнем Новгороде. Там участники смогут побороться за звание лучшего танцора страны. По результатам отбора на фестиваль GET DOWN 5 в Нижний Новгород отправляются - Благодатских Лев из Ижевска, Ласкин Ян из Костромы, и наш земляк, Данил Усов, который выступает под никнеймом - WOOD .