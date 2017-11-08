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В рамках конкурса детского и молодежного творчества "Арт-Соло" Киров посетила известный педагог по вокалу Людмила Симон."Самосовершенствоваться необходимо", - её слова звучат как табу.Она в Кирове уже не впервые и каждый раз привозит новые разработки для тех, кто имеет непосредственное отношение к музыкальному искусству.Педагог по вокалу представителя России на Детском Евровидении признается, со своими "взрослыми" детьми она на одной волне.На занятиях царит такая атмосфера, что, кажется, будто участники мастер-класса знали друг друга всю жизнь. Стараются запомнить в мельчайших деталях рекомендации и наработки Людмилы Павловны.Такие встречи, безусловно, творческий подарок и источник вдохновения.