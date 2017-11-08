Киров посетила известный педагог по вокалу Людмила Симон
Сегодня, 10:31 | Просмотров: 120 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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"Самосовершенствоваться необходимо", - её слова звучат как табу.
Она в Кирове уже не впервые и каждый раз привозит новые разработки для тех, кто имеет непосредственное отношение к музыкальному искусству.
ЛЮДМИЛА СИМОН, ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ:
«Мне очень приятно приехать сюда и поделиться коллегами своими какими-то новыми приемами, новыми понятиями эстрадно-джазового вокала, чтобы здесь маленькие кировчане ни ехали никуда в центр, и могли, благодаря своим педагогам, талантливым педагогам узнать что-то новое и открыть свои вокальные данные».
Педагог по вокалу представителя России на Детском Евровидении признается, со своими "взрослыми" детьми она на одной волне.
ЛЮДМИЛА СИМОН, ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ:
«Это здорово, когда я могу отдать и сама учусь при этом и хорошо еще то, что мы действующие педагоги, то есть мы друг друга понимаем, не поучаем, а делимся - вот это разные вещи».
На занятиях царит такая атмосфера, что, кажется, будто участники мастер-класса знали друг друга всю жизнь. Стараются запомнить в мельчайших деталях рекомендации и наработки Людмилы Павловны.
ОЛЬГА ДРУЧЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ, УЧАСТНИЦА МАСТЕР-КЛАССОВ:
«Это не просто замечательный человек, это прекрасный педагог, который делится всем своим опытом, своими наработками».
Такие встречи, безусловно, творческий подарок и источник вдохновения.
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