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Новости / Культура

Киров посетила известный педагог по вокалу Людмила Симон

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 120 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В рамках конкурса детского и молодежного творчества "Арт-Соло" Киров посетила известный педагог по вокалу Людмила Симон.

"Самосовершенствоваться необходимо", - её слова звучат как табу.

Она в Кирове уже не впервые и каждый раз привозит новые разработки для тех, кто имеет непосредственное отношение к музыкальному искусству.

Киров посетила известный педагог по вокалу Людмила СимонЛЮДМИЛА СИМОН, ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ:
«Мне очень приятно приехать сюда и поделиться коллегами своими какими-то новыми приемами, новыми понятиями эстрадно-джазового вокала, чтобы здесь маленькие кировчане ни ехали никуда в центр, и могли, благодаря своим педагогам, талантливым педагогам узнать что-то новое и открыть свои вокальные данные».

Педагог по вокалу представителя России на Детском Евровидении признается, со своими "взрослыми" детьми она на одной волне.

ЛЮДМИЛА СИМОН, ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ:
«Это здорово, когда я могу отдать и сама учусь при этом и хорошо еще то, что мы действующие педагоги, то есть мы друг друга понимаем, не поучаем, а делимся - вот это разные вещи».

На занятиях царит такая атмосфера, что, кажется, будто участники мастер-класса знали друг друга всю жизнь. Стараются запомнить в мельчайших деталях рекомендации и наработки Людмилы Павловны.

ОЛЬГА ДРУЧЕНКО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ, УЧАСТНИЦА МАСТЕР-КЛАССОВ:
«Это не просто замечательный человек, это прекрасный педагог, который делится всем своим опытом, своими наработками».

Такие встречи, безусловно, творческий подарок и источник вдохновения.


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