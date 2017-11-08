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Новости / Культура

Танцевальная группа Мурыгинского детского дома выступила в Москве на благотворительном фестивале

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 49 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Инклюзивная танцевальная группа Мурыгинского детского дома "Сюрприз" привезла несколько десятков дипломов с благотворительного танцевального фестиваля "Инклюзив Дэнс". Чем покорили кировчане Москву?
 
 
- Тебе нужно побежать на уголочек и руку поднять хорошо. Даш, побежали.

Это не просто танцы. Танцевальный коллектив "Сюрприз" при Мурыгинском детском доме доказывает это на протяжении 20 лет. Для них - это уже пятый фестиваль. Прежде всего - это площадка для развития и возможность показать не кому-то, а в первую очередь самому себе - я могу. И действительно могут.

Танцевальная группа Мурыгинского детского дома выступила в Москве на благотворительном фестивалеОЛЬГА КОЙКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУРЫГИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«В этом году мы привезли 78 дипломов в различных номинациях. Коллектив занял третье место, стал лауреатом 3 степени, и в конкурсе спортивных танцев наша пара взяла золото».
 
 
Совместное танцевальное творчество людей с ограничениями по здоровью и без них - это соединение красоты, профессионализма и искренности, которое действительно преображает наш мир. Здесь нет творческих ограничений - это самое главное.

Танцевальная группа Мурыгинского детского дома выступила в Москве на благотворительном фестивалеЕВГЕНИЯ ЧЕГАЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«Здесь идет объединение душ. В этот момент мы начинаем не замечать, что кто-то перемещается на коляске, у кого-то ДЦП или какие-то другие недостатки физические. Мы этого не видим. При помощи танца стираются абсолютно все границы».
 
 
Для Саши Новикова танцы - что-то особенное.

Танцевальная группа Мурыгинского детского дома выступила в Москве на благотворительном фестивалеАЛЕКСАНДР НОВИКОВ:
«Дают радость, дают настроение, дают какие-то чувства».
 
 
Они стали лучшими и в спортивных бальных танцах, вышли в финал с народными и эстрадными номерами. Сейчас ещё "отходят" от путешествия, делятся эмоциями. Софья Вильмуш признается, на всю жизнь запомнит ощущение, когда узнала, что стала первой в своей номинации.

Танцевальная группа Мурыгинского детского дома выступила в Москве на благотворительном фестивалеСОФЬЯ ВИЛЬМУШ:
«Не думала, конечно, что займу первое место. Когда начали объявлять, Ольга Анатольевна взяла меня за руку, и мы бегом побежали, и я всех начала целовать».
 
 
Это современное танцевальное искусство, которое соединяет в себе творчество, реабилитацию и волонтерство. Эти ребята немного разные в жизни, но в танце - они равны.


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