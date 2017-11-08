Танцевальная группа Мурыгинского детского дома выступила в Москве на благотворительном фестивале
Сегодня, 17:42 | Просмотров: 49 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Это не просто танцы. Танцевальный коллектив "Сюрприз" при Мурыгинском детском доме доказывает это на протяжении 20 лет. Для них - это уже пятый фестиваль. Прежде всего - это площадка для развития и возможность показать не кому-то, а в первую очередь самому себе - я могу. И действительно могут.
ОЛЬГА КОЙКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУРЫГИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«В этом году мы привезли 78 дипломов в различных номинациях. Коллектив занял третье место, стал лауреатом 3 степени, и в конкурсе спортивных танцев наша пара взяла золото».
ЕВГЕНИЯ ЧЕГАЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА:
«Здесь идет объединение душ. В этот момент мы начинаем не замечать, что кто-то перемещается на коляске, у кого-то ДЦП или какие-то другие недостатки физические. Мы этого не видим. При помощи танца стираются абсолютно все границы».
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ:
«Дают радость, дают настроение, дают какие-то чувства».
СОФЬЯ ВИЛЬМУШ:
«Не думала, конечно, что займу первое место. Когда начали объявлять, Ольга Анатольевна взяла меня за руку, и мы бегом побежали, и я всех начала целовать».
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