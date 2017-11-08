Выставка "Удивительное своими глазами" в областном краеведческом музее
Сегодня, 17:44 | Просмотров: 42 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Что происходит с мусором, который ежедневно выбрасывает каждый из нас? Увидеть своими глазами скорость разложения бытовых отходов, которые загрязняют планету, сможет каждый посетитель выставки, а основная идея - показать какой ущерб наносит каждый.
ИРИНА ВАРЛАМОВА, ЭКСКУРСОВОД:
«2017 год был не случайно выбран в качестве природоохранного в России. Это столетие уникальной заповедной системы: 100 лет назад в России был открыт первый Баргузинский заповедник по охране баргузинского соболя».
ИРИНА ВАРЛАМОВА, ЭКСКУРСОВОД:
«На выставке у нас работает астрономический уголок, в котором можно увидеть настоящих небесных пришельцев, пришельцев из космоса - это метеориты. У нас представлены 2 метеорита: фрагмент Сихотэ-Алинского и фрагмент Челябинского».
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