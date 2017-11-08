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Новости / Культура

Выставка "Удивительное своими глазами" в областном краеведческом музее

Сегодня, 17:44 | Просмотров: 42 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Загадочные и необъяснимые природные явления, осколки Челябинского метеорита, фотографии редких оптических иллюзий. Выставка с названием "Удивительное своими глазами" открылась в областном краеведческом музее.

Что происходит с мусором, который ежедневно выбрасывает каждый из нас? Увидеть своими глазами скорость разложения бытовых отходов, которые загрязняют планету, сможет каждый посетитель выставки, а основная идея - показать какой ущерб наносит каждый.

Выставка "Удивительное своими глазами" в областном краеведческом музееИРИНА ВАРЛАМОВА, ЭКСКУРСОВОД:
«2017 год был не случайно выбран в качестве природоохранного в России. Это столетие уникальной заповедной системы: 100 лет назад в России был открыт первый Баргузинский заповедник по охране баргузинского соболя».
 
 
Настоящая выставка - не первое мероприятие краеведческого музея, посвященное году экологии. На протяжении всего 2017 экскурсоводы знакомили посетителей с природой Кировской области. К созданию этой выставки сотрудники музея шли весь год. Посетители при общении с экскурсоводами сами рассказывали о своих наблюдениях, и о своих находках, например, Челябинский метеорит подарил сотрудникам гость музея.

ИРИНА ВАРЛАМОВА, ЭКСКУРСОВОД:
«На выставке у нас работает астрономический уголок, в котором можно увидеть настоящих небесных пришельцев, пришельцев из космоса - это метеориты. У нас представлены 2 метеорита: фрагмент Сихотэ-Алинского и фрагмент Челябинского».
 
 
Сихотэ-Алинский - первый метеорит, который смог запечатлеть человек. Художник Медведев в день падения звездного камня вышел писать этюды и, увидев падение звездного тела, запечатлел на картине свои воспоминания. Но работники музея говорят, что самое удивительное - это не экспонаты, а люди, которые не равнодушны к окружающему миру.


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