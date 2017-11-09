В Кирове состоится финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир"

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«Мы сосредоточились на таких номинациях, как сувенир региона, сувенир музея, сувенир туристического маршрута».

«Мы, конечно, планируем провести экскурсионную программу по нашим туристическим маршрутам, показать, что у нас замечательный гостеприимный край и замечательные люди, которые и являются нашим достоянием».

В Киров приедут ведущие специалисты и эксперты в сфере туризма. Завтра в нашем городе состоится финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир". Чем организаторы конкурса будут удивлять гостей, который приедут со всей страны?Кировская область заняла почетное 1 место во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» за маршрут "Вятка театральная". Но какой маршрут без сувениров? Мастера по изготовлению самых разных памятных подарков соберутся в Кирове в начале ноября. Всего к участию допущено 38 регионов страны, в финале за призовые места будут бороться около 300 сувениров, и это не обязательно изделия народных промыслов. Кировскую область, традиционно, будет представлять дымка.Конкурс будет проходить в течение 5 дней, за это время гости смогут воочию убедиться, как много в Кировской области замечательных мест: и Котельничский динопарк, и Васнецовское Рябово, и недавно открытый музей Дзержинского в селе Кай Верхнекамского района, и конечно, исторические маршруты по старой Вятке.Конкурс должен стать площадкой для обмена опытом и дать толчок к развитию художественных промыслов и туристических сувениров не только в Кировской области, но и во всей России.