В Кирове состоится финал Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир"
Вчера, 15:25 | Просмотров: 116 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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НАДЕЖДА МЕНЧИКОВА, ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КОНКУРСА "ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР - 2015":
«Мы сосредоточились на таких номинациях, как сувенир региона, сувенир музея, сувенир туристического маршрута».
ЕЛЕНА ДАНЮШЕНКОВА, ДИРЕКТОР КОГБУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Мы, конечно, планируем провести экскурсионную программу по нашим туристическим маршрутам, показать, что у нас замечательный гостеприимный край и замечательные люди, которые и являются нашим достоянием».
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