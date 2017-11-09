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«Говорить на такие дежурные темы со сцены театра - это все время сложно. Самая большая проблема, мне кажется, в пьесе, для того, что бы сделать из каких-то правил интересную историю, что бы дети ей сопереживали».

"Горячая история" на сцене театра кукол. Маленькие кировчане увидят познавательную и интересную историю. Актеры театра расскажут, насколько опасно играть с огнем.Не серьезно о серьезном. "Горячая история номер 01" это госзаказ, который нашел творческое решение. Пьеса была написана, чтобы рассказать самым маленьким о правилах пожарной безопасности.Реквизит создавали несколько месяцев. В спектакле играют шесть актеров. Им управляют марионетками, плоскими и другими куклами. В спектакле звучит музыка специально написанная для этого представления.Работа была проделана огромная. Ее результаты можно оценить уже на этой неделе. Премьера "Горячей истории" состоится 11 ноября.