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Новости / Культура

"Горячая история" на сцене театра кукол

Вчера, 17:46 | Просмотров: 116 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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"Горячая история" на сцене театра кукол. Маленькие кировчане увидят познавательную и интересную историю. Актеры театра расскажут, насколько опасно играть с огнем.
 
 
Не серьезно о серьезном. "Горячая история номер 01" это госзаказ, который нашел творческое решение. Пьеса была написана, чтобы рассказать самым маленьким о правилах пожарной безопасности.

- Мой юный машинист, пусть ваш паровоз объезжает станцию "мамагладильная", а то отправится в депо.

Реквизит создавали несколько месяцев. В спектакле играют шесть актеров. Им управляют марионетками, плоскими и другими куклами. В спектакле звучит музыка специально написанная для этого представления.

"Горячая история" на сцене театра куколНИКИТА ШМИТЬКО, РЕЖИССЕР:
«Говорить на такие дежурные темы со сцены театра - это все время сложно. Самая большая проблема, мне кажется, в пьесе, для того, что бы сделать из каких-то правил интересную историю, что бы дети ей сопереживали».
 
 
Работа была проделана огромная. Ее результаты можно оценить уже на этой неделе. Премьера "Горячей истории" состоится 11 ноября.


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