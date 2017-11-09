"Горячая история" на сцене театра кукол
Вчера, 17:46 | Просмотров: 116 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Мой юный машинист, пусть ваш паровоз объезжает станцию "мамагладильная", а то отправится в депо.
Реквизит создавали несколько месяцев. В спектакле играют шесть актеров. Им управляют марионетками, плоскими и другими куклами. В спектакле звучит музыка специально написанная для этого представления.
НИКИТА ШМИТЬКО, РЕЖИССЕР:
«Говорить на такие дежурные темы со сцены театра - это все время сложно. Самая большая проблема, мне кажется, в пьесе, для того, что бы сделать из каких-то правил интересную историю, что бы дети ей сопереживали».
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