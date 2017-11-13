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Новости / Культура

Открытие скульптуры "Вятские-хватские"

Вчера, 10:31 | Просмотров: 131 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове появился еще один необычный памятник. Скульптуру назвали весьма красноречиво "Вятские-хватские".

Скульптура представляет собой фотозону, где на лавке сидит мужичок и хлебает из котелка лаптем щи. Лавку разместили на фоне стены деревенской избы, из окошка которой выглядывает бабушка с кошкой. Как отметили организаторы, смысл названия скульптуры вовсе не в бедности вятских жителей, а скорее в том, что они были отличными мастерами по плетению лаптей.

Открытие скульптуры "Вятские-хватские"ВАЛЕРИЙ ФЕДЯЕВ, ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО-ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА:
«Это как раз доказывало то, что они были хорошие мастера, которые плели хорошего качества лапти. И когда торговали на базаре, то таким образом они показывали качество свое. Т.е. из лаптя не вытекала даже вода».
 
 
Автором скульптуры выступил кировский художник Александр Селезенев. Через вятчанина-старичка он постарался передать время старого Хлынова. Арт-объект хотели сделать из бронзы, но, к сожалению, это удовольствие дорогое, поэтому решили использовать более простые и доступные материалы. Как отмечает автор, если присмотреться к лицу старика-вятчанина, то можно с уверенностью сказать, что наверняка у него в кармане есть ложка. И мужик этот смекалистый и находчивый.

Открытие скульптуры "Вятские-хватские"АЛЕКСАНДР СЕЛЕЗЕНЕВ, АВТОР СКУЛЬПТУРЫ:
«Т.е. вы попытались передать именно тот исторический образ того времени? Да, но с некоторым художественным вымыслом. В том числе, чтобы не обидеть вятского мужика. Не так плох он был, если посмотреть историю, сколько наших изобретателей, сколько людей с вятской земли подвигов совершило».
 
 
Также все пришедшие смогли отведать вятского иван-чая с баранками, принять участие в мастер-классах по плетению лаптей, конкурсах и отгадать загадки про вятский лапоть.


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