Открытие скульптуры "Вятские-хватские"
Вчера, 10:31 | Просмотров: 131 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Скульптура представляет собой фотозону, где на лавке сидит мужичок и хлебает из котелка лаптем щи. Лавку разместили на фоне стены деревенской избы, из окошка которой выглядывает бабушка с кошкой. Как отметили организаторы, смысл названия скульптуры вовсе не в бедности вятских жителей, а скорее в том, что они были отличными мастерами по плетению лаптей.
ВАЛЕРИЙ ФЕДЯЕВ, ДИРЕКТОР МУЗЕЙНО-ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА:
«Это как раз доказывало то, что они были хорошие мастера, которые плели хорошего качества лапти. И когда торговали на базаре, то таким образом они показывали качество свое. Т.е. из лаптя не вытекала даже вода».
АЛЕКСАНДР СЕЛЕЗЕНЕВ, АВТОР СКУЛЬПТУРЫ:
«Т.е. вы попытались передать именно тот исторический образ того времени? Да, но с некоторым художественным вымыслом. В том числе, чтобы не обидеть вятского мужика. Не так плох он был, если посмотреть историю, сколько наших изобретателей, сколько людей с вятской земли подвигов совершило».
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