Кировские танцоры покорили Ярославль

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«Мы дома репетировали, показывали родителям, что у нас получается».

«Так как мы не имеем своей сценической площадки, любое выступление для детей у нас в радость всегда. Они очень ждут выступлений и поэтому и к конкурсу относятся, конечно, с особым трепетом, потому что хочется победить, хочется стать лучшими и хочется показать себя в полной мере и лучше всех».

«Детям всегда бывает интересно побывать на мастер-классах, потому что они привыкают к своим педагогам и уже не так ярко реагируют на замечания, что называется, и у нас замыливается глаз, и они тоже успокаиваются немножко».

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