Кировские танцоры покорили Ярославль
Вчера, 10:36 | Просмотров: 132 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Для Кати Пинаевой конкурс в Ярославле - первый, но, несмотря на это воспитанница хореографического коллектива уже стала солисткой благодаря своим актерским талантам. C детства танцевала дома, поэтому мама решила отвести ее на занятия танцами. К первому конкурсу была непростая подготовка, но благодаря упорству желаемый результат был достигнут.
ЕКАТЕРИНА ПИНАЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Мы дома репетировали, показывали родителям, что у нас получается».
ОЛЬГА СЛОБОЖАНИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО":
«Так как мы не имеем своей сценической площадки, любое выступление для детей у нас в радость всегда. Они очень ждут выступлений и поэтому и к конкурсу относятся, конечно, с особым трепетом, потому что хочется победить, хочется стать лучшими и хочется показать себя в полной мере и лучше всех».
ОЛЬГА СЛОБОЖАНИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО":
«Детям всегда бывает интересно побывать на мастер-классах, потому что они привыкают к своим педагогам и уже не так ярко реагируют на замечания, что называется, и у нас замыливается глаз, и они тоже успокаиваются немножко».
ЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Да, я тоже очень хочу ездить, ведь от этого зависит наше будущее, будущее нашего коллектива. Чем больше трудов, тем больше опыта».
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