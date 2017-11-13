ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

14 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.1823
EURO: 68.9178
Погода в городе Кирове:
утром:  -2...0°C
днём:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Кировские танцоры покорили Ярославль

Вчера, 10:36 | Просмотров: 132 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Ярославле на Всероссийском хореографическом конкурсе "Персонажи" успешно выступил младший состав кировского коллектива "ТанцПространство". 32 артиста в возрасте 9-10 лет выступили так, что стали лауреатами конкурса.

Для Кати Пинаевой конкурс в Ярославле - первый, но, несмотря на это воспитанница хореографического коллектива уже стала солисткой благодаря своим актерским талантам. C детства танцевала дома, поэтому мама решила отвести ее на занятия танцами. К первому конкурсу была непростая подготовка, но благодаря упорству желаемый результат был достигнут.

Кировские танцоры покорили ЯрославльЕКАТЕРИНА ПИНАЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Мы дома репетировали, показывали родителям, что у нас получается».
 
 
Репетиции в зале, а после самостоятельные повторения: благодаря занятиям и трудолюбию у воспитанниц есть возможность показать себя и поучиться у других.

Кировские танцоры покорили ЯрославльОЛЬГА СЛОБОЖАНИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО":
«Так как мы не имеем своей сценической площадки, любое выступление для детей у нас в радость всегда. Они очень ждут выступлений и поэтому и к конкурсу относятся, конечно, с особым трепетом, потому что хочется победить, хочется стать лучшими и хочется показать себя в полной мере и лучше всех».
 
 
Кировчане представили на суд жюри 4 номера в двух номинациях и в обеих были удостоены дипломов. Кроме самого конкурса в программе были мастер-классы от профессионалов.

ОЛЬГА СЛОБОЖАНИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО":
«Детям всегда бывает интересно побывать на мастер-классах, потому что они привыкают к своим педагогам и уже не так ярко реагируют на замечания, что называется, и у нас замыливается глаз, и они тоже успокаиваются немножко».
 
 
Ярославль собрал на конкурсе танцоров со всей страны. Около шестисот участников с Московской, Ивановской, областей Приволжского округа от 5 до 30 лет встретились на площадке, которая способна подарить вдохновение на дальнейшую работу. Девочки надеются, что прошедший конкурс станет не последним в их танцевальной карьере.

Кировские танцоры покорили ЯрославльЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Да, я тоже очень хочу ездить, ведь от этого зависит наше будущее, будущее нашего коллектива. Чем больше трудов, тем больше опыта».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

19:41 13.11.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

19:21 13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

В Кирове задержали двух студентов техникума, похищавших аккумуляторы с фур дальнобойщиков.

14:07 13.11.2017


В Кирове задержали двух студентов техникума, похищавших аккумуляторы с фур дальнобойщиков.

Жительница п. Даровского сдавала квартиру в аренду и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

11:32 13.11.2017


Жительница п. Даровского сдавала квартиру в аренду и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

В СУ СКР по Кировской области начали доследственную проверку по факту травмирования мужчины в общественном транспорте.

11:20 13.11.2017


В СУ СКР по Кировской области начали доследственную проверку по факту травмирования мужчины в общественном транспорте.

РЖД: билеты в плацкартные и общие вагоны на 2018 год начнут продавать с 17 ноября.

10:19 13.11.2017


РЖД: билеты в плацкартные и общие вагоны на 2018 год начнут продавать с 17 ноября.

В Кирово-Чепецком районе выявлен очередной случай бешенства.

9:57 13.11.2017


В Кирово-Чепецком районе выявлен очередной случай бешенства.

Все новости

Вести. Кировская область

На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лиге

18:05 13.11.2017


На "Олимп-арене" стартовал новый сезон в Любительской хоккейной лиге

Митинг в Вахрушах о строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

18:02 13.11.2017


Митинг в Вахрушах о строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты

18:01 13.11.2017


В Кирове на отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты

В городской налоговой инспекции прошли Дни открытых дверей

17:59 13.11.2017


В городской налоговой инспекции прошли Дни открытых дверей

Юные кировские художники нарисовали «Вятские частушки»

15:11 13.11.2017


Юные кировские художники нарисовали «Вятские частушки»

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Победа хореографического коллектива «ТанцПространство»

07.11.2014


Победа хореографического коллектива «ТанцПространство»

Победа хореографического коллектива "Лотос" ДШИ "Элегия"

10.03.2017


Победа хореографического коллектива "Лотос" ДШИ "Элегия"

Конкурс-фестиваль хореографического творчества

03.03.2015


Конкурс-фестиваль хореографического творчества

Ансамбль «Танцпространство»

06.12.2012


Ансамбль «Танцпространство»

Хореографический коллектив "ТанцПространство" вернулся с фестиваля "Новая Лиса"

02.11.2015


Хореографический коллектив "ТанцПространство" вернулся с фестиваля "Новая Лиса"

Победа хореографического коллектива "Акварель"

13.04.2017


Победа хореографического коллектива "Акварель"

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх