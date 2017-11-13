Юные кировские художники нарисовали «Вятские частушки»

Поделиться новостью:

Как нарисовать частушку? В детской филармонии открылась выставка, посвященная вятскому фольклору.

- Потому что разнообразные, идей очень много, но не все идеи хорошие.

«Приятно, что увидят другие люди, что она не будет храниться просто в школе или дома».

Оказывается, частушки и колыбельные можно не только петь, а сказки не только рассказывать. Свой взгляд на вятский фольклор представляют начинающие художники.Работы представлены в различных техниках: это не только гуашь и акварель, но и перо, гелиевая ручка и маркер. Передать вятский фольклор можно разными способами. Но встречаются и сложности при создании работ.Для Лизы Нелюбиной это первая и очень важная выставка.Такие выставки - не только приобщают детей к истории нашего края, но и дарят уникальную возможность жителям города по-новому взглянуть на традиционный Вятский фольклор.