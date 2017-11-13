Юные кировские художники нарисовали «Вятские частушки»
Вчера, 15:11 | Просмотров: 140 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Как нарисовать частушку? В детской филармонии открылась выставка, посвященная вятскому фольклору.
ЕКАТЕРИНА СТАШКУНЕНЕ, ОРГАНИЗАТОР:
«Наверное, самая главная сейчас задача - это сохранение Вятского фольклора и чтобы донести до всех зрителей как дорог и как нужен сейчас именно фольклор и сохранение традиций и именно поэтому была создана эта выставка».
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Идея выставки родилась совершенно случайно. В ходе изучения вятского фольклора у преподавателей возникла идея создания работ в стиле лубочной картинки. У каждого ребенка здесь свой взгляд на вятские частушки, пословицы и колыбельные».
Работы представлены в различных техниках: это не только гуашь и акварель, но и перо, гелиевая ручка и маркер. Передать вятский фольклор можно разными способами. Но встречаются и сложности при создании работ.
АНАСТАСИЯ КИСЛИЦЫНА:
- Выбрать саму частушку было очень сложно.
- Почему? Разнообразные?
- Потому что разнообразные, идей очень много, но не все идеи хорошие.
ЕЛИЗАВЕТА НЕЛЮБИНА:
«Приятно, что увидят другие люди, что она не будет храниться просто в школе или дома».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
08.04.2014