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Новости / Культура

Областной конкурс мобильной фотографии "Вятка - родина моя"

Вчера, 15:12 | Просмотров: 168 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Герценке наградили победителей областного конкурса мобильной фотографии "Вятка - родина моя", в котором приняло участие более 200 кировчан. На церемонии награждения побывала и наша съемочная группа.

Конкурс по мобилографии, именно так называется этот новый вид фотоискусства, проходил в регионе впервые. Свои работы прислали свыше 200-т участников из разных районов области возраст которых от восьми до шестидесяти лет. В конкурсе смогли принять участие, как опытные фотографы, так и любители, которые с помощью мобильного телефона смогли поймать удачный кадр. Конкурс проводился в пяти номинациях «Пейзаж», «Город», «Люди», «Событие», «Молодость на Вятке».

Областной конкурс мобильной фотографии "Вятка - родина моя"ЮРИЙ ШИРОКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛОБОВИКОВА:
«Жюри очень серьезно подошло к отбору победителей, очень тщательно выбирались. Надо сказать что, по мнению жюри, было принято решение одну номинацию исключить. События. Нам показалось, что работ было не много и они не отражали ту действительность, которую могли бы показать авторы».
 
 
Самый юный участник конкурса из Нолинска - Даниил Сунцов, который отправил на конкурс фотографию своей младшей сестренки. Мальчику нравится заниматься фотографией и неоценимую помощь в этом ему оказывает мама.

Областной конкурс мобильной фотографии "Вятка - родина моя"ДАНИИЛ СУНЦОВ, УЧАСТНИК ФОТОКОНКУРСА:
«Фотографировать я люблю часто, больше фотографирую сестру. Еще люблю фотографировать животных, природу, людей».
 
 
Стоит добавить, что конкурс приурочен к Году экологии и главная задача это привлечь внимание жителей Вятского края к его природным красотам, архитектурным памятникам и, что самое главное, к разным аспектам жизни самих вятчан.

Областной конкурс мобильной фотографии "Вятка - родина моя"НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТПП:
«Подобные конкурсы это попытка приобщить людей от мала до велика, давайте будем оглядываться, смотреть на ту красоту и останавливать тот миг, который прекрасен».
 
 
В каждой номинации были присуждены 1, 2 и 3 место, а также специальными дипломами были отмечены фотографии, не ставшие победителями, но сделанные на высоком художественном уровне.


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