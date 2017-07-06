Областной конкурс мобильной фотографии "Вятка - родина моя"

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«Жюри очень серьезно подошло к отбору победителей, очень тщательно выбирались. Надо сказать что, по мнению жюри, было принято решение одну номинацию исключить. События. Нам показалось, что работ было не много и они не отражали ту действительность, которую могли бы показать авторы».

«Фотографировать я люблю часто, больше фотографирую сестру. Еще люблю фотографировать животных, природу, людей».

«Подобные конкурсы это попытка приобщить людей от мала до велика, давайте будем оглядываться, смотреть на ту красоту и останавливать тот миг, который прекрасен».

В Герценке наградили победителей областного конкурса мобильной фотографии "Вятка - родина моя", в котором приняло участие более 200 кировчан. На церемонии награждения побывала и наша съемочная группа.Конкурс по мобилографии, именно так называется этот новый вид фотоискусства, проходил в регионе впервые. Свои работы прислали свыше 200-т участников из разных районов области возраст которых от восьми до шестидесяти лет. В конкурсе смогли принять участие, как опытные фотографы, так и любители, которые с помощью мобильного телефона смогли поймать удачный кадр. Конкурс проводился в пяти номинациях «Пейзаж», «Город», «Люди», «Событие», «Молодость на Вятке».Самый юный участник конкурса из Нолинска - Даниил Сунцов, который отправил на конкурс фотографию своей младшей сестренки. Мальчику нравится заниматься фотографией и неоценимую помощь в этом ему оказывает мама.Стоит добавить, что конкурс приурочен к Году экологии и главная задача это привлечь внимание жителей Вятского края к его природным красотам, архитектурным памятникам и, что самое главное, к разным аспектам жизни самих вятчан.В каждой номинации были присуждены 1, 2 и 3 место, а также специальными дипломами были отмечены фотографии, не ставшие победителями, но сделанные на высоком художественном уровне.