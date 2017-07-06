Областной конкурс мобильной фотографии "Вятка - родина моя"
Вчера, 15:12 | Просмотров: 168 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Конкурс по мобилографии, именно так называется этот новый вид фотоискусства, проходил в регионе впервые. Свои работы прислали свыше 200-т участников из разных районов области возраст которых от восьми до шестидесяти лет. В конкурсе смогли принять участие, как опытные фотографы, так и любители, которые с помощью мобильного телефона смогли поймать удачный кадр. Конкурс проводился в пяти номинациях «Пейзаж», «Город», «Люди», «Событие», «Молодость на Вятке».
ЮРИЙ ШИРОКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ ЛОБОВИКОВА:
«Жюри очень серьезно подошло к отбору победителей, очень тщательно выбирались. Надо сказать что, по мнению жюри, было принято решение одну номинацию исключить. События. Нам показалось, что работ было не много и они не отражали ту действительность, которую могли бы показать авторы».
ДАНИИЛ СУНЦОВ, УЧАСТНИК ФОТОКОНКУРСА:
«Фотографировать я люблю часто, больше фотографирую сестру. Еще люблю фотографировать животных, природу, людей».
НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТПП:
«Подобные конкурсы это попытка приобщить людей от мала до велика, давайте будем оглядываться, смотреть на ту красоту и останавливать тот миг, который прекрасен».
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