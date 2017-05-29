Выставка к юбилею Самуила Маршака в музее Грина

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«Несколько очень редких открыток, которые изображают плакаты "Кукрыниксов" времён Отечественной войны со стихами Маршака. Такие тоже были, многие, наверняка, об этом не знают».

«Есть и мягкие игрушки, и такие известные всем нам, как Ванька-встанька. Причём Ванька-встанька не только привычный нам, пластиковый, а вот первые Ваньки-встаньки, которые на самом деле были деревянные, в виде матрёшек».

Первые гости уже познакомились с выставкой. Они встретились с удивительным миром книг Маршака, добрых и поучительных.

В гостях у сказок. В музее Грина открылась выставка в честь юбилея Самуила Маршака. 130 лет со дня рождения автора отмечают герои всех его книг.Усатые-полосатые в залах музея Грина сегодня неспроста. Сюда их привела выставка. А повод - юбилей Самуила Маршака. Прежде всего, писатель известен, как автор детских книг. Но выставка рассказывает о нём больше. Маршак - переводчик произведений Шекспира, взрослый писатель.И всё же львиная доля коллекции отведена знакомым с детства героям. С улицы Бассейной шлёт привет рассеянный. Недоумевает глупый мышонок. Игрушки, часть из которых создана в начале двадцатого века. Кроме того, на выставке найдутся куклы-герои спектаклей из собрания Кировского театра кукол.