Выставка к юбилею Самуила Маршака в музее Грина
Вчера, 15:17 | Просмотров: 139 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Усатые-полосатые в залах музея Грина сегодня неспроста. Сюда их привела выставка. А повод - юбилей Самуила Маршака. Прежде всего, писатель известен, как автор детских книг. Но выставка рассказывает о нём больше. Маршак - переводчик произведений Шекспира, взрослый писатель.
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А. С. ГРИНА:
«Несколько очень редких открыток, которые изображают плакаты "Кукрыниксов" времён Отечественной войны со стихами Маршака. Такие тоже были, многие, наверняка, об этом не знают».
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А. С. ГРИНА:
«Есть и мягкие игрушки, и такие известные всем нам, как Ванька-встанька. Причём Ванька-встанька не только привычный нам, пластиковый, а вот первые Ваньки-встаньки, которые на самом деле были деревянные, в виде матрёшек».
Первые гости уже познакомились с выставкой. Они встретились с удивительным миром книг Маршака, добрых и поучительных.
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