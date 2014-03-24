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Участники кировского народного "Театра на Клубной" вернулись из Москвы с призами. На всероссийском фестивале семейных театров нашим землякам удалось завоевать награду за самые яркие и выразительные костюмы.Непривычный цветочный язык, необычные костюмы и нетипичная история о любви и дружбе! Несмотря на то, что спектакль любительский, его глубина и актерская подача завоевали признание участников всероссийского фестиваля.Несмотря на то, что каждой команде отводилось на выступление всего 15 минут, кировскому народному театру удалось рассказать зрителям историю, затронувшую самые важные темы в жизни каждого человека: любовь, семья, дети и дружба. Возможно, самые юные участники спектакля и не прочувствовали всей глубины спектакля «Кактус и фиалка», однако удовольствия от игры получили немало.Кактуса, вторжение ребенка, раздражало, однако, позже, когда и у него появился свой ребенок, цветок, наконец, понял какое это счастье - иметь семью.Яркие впечатления участники фестиваля получили не только от самого конкурса, но и от экскурсии в знаменитое Щукинское театральное училище. Студенты «Щуки» приоткрыли артистам народных театров секреты обучения на настоящих актеров. Все оказалось, намного сложнее, чем дети представляли себе до этого.Сейчас семьи Леденцовых и Коробовых повторяют свой спектакль для местной публики. Скоро цветочные костюмы будут отложены и актеры начнут подготовку к следующему фестивалю уже с новым спектаклем.