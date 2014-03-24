Участники кировского народного "Театра на Клубной" вернулись из Москвы с призами
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 93 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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- Неа.
- Это сё акое?
- Сяс! Сяс! Ася! Амой!
- Нет!
Непривычный цветочный язык, необычные костюмы и нетипичная история о любви и дружбе! Несмотря на то, что спектакль любительский, его глубина и актерская подача завоевали признание участников всероссийского фестиваля.
ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВА, РЕЖИССЕР НАРОДНОГО ТЕАТРА «НА КЛУБНОЙ»:
«Весь фестиваль, 200 человек, на завтрак приходим, и все там говорят: - Добае ута, оооо а эта сё акое, вместо что такое. И все вот так разговаривали, все два дня, после нас весь фестиваль разговаривал на нашем языке».
Несмотря на то, что каждой команде отводилось на выступление всего 15 минут, кировскому народному театру удалось рассказать зрителям историю, затронувшую самые важные темы в жизни каждого человека: любовь, семья, дети и дружба. Возможно, самые юные участники спектакля и не прочувствовали всей глубины спектакля «Кактус и фиалка», однако удовольствия от игры получили немало.
ЕЛИЗАВЕТА КОРОБОВА, АКТРИСА НАРОДНОГО ТЕАТРА "НА КЛУБНОЙ":
«Я родилась, и мне очень понравился горшок кактуса. Мне там понравился особенно этот пюпитр. Я к нему все время лезла, залезала в горшок кактуса».
Кактуса, вторжение ребенка, раздражало, однако, позже, когда и у него появился свой ребенок, цветок, наконец, понял какое это счастье - иметь семью.
АЛЕКСЕЙ КОРОБОВ, АКТЕР НАРОДНОГО ТЕАТРА "НА КЛУБНОЙ":
«Хочу сразу сказать, что такого рода фестивали дают громадный, мне кажется толчок для развития, как взрослых, так и ребяток и, соответственно, еще скажу, что сближает наверное все-таки и внутри семьи, и старшее и младшее поколение. Ощущения совершенно яркие, прекрасные».
Яркие впечатления участники фестиваля получили не только от самого конкурса, но и от экскурсии в знаменитое Щукинское театральное училище. Студенты «Щуки» приоткрыли артистам народных театров секреты обучения на настоящих актеров. Все оказалось, намного сложнее, чем дети представляли себе до этого.
АНТОН ЛЕДЕНЦОВ, АКТЕР НАРОДНОГО ТЕАТРА "НА КЛУБНОЙ":
- Следили за людьми и за животными, и за инструментами, мне там понравился козел.
- Почему?
- Потому, что он там бегал, прыгал, потом об стенку головой стукнулся. Бегал, бегал бегал, упал и бегал.
- Ну, то есть это не настоящий козел был, а актер, изображавший козла?
- Да.
Сейчас семьи Леденцовых и Коробовых повторяют свой спектакль для местной публики. Скоро цветочные костюмы будут отложены и актеры начнут подготовку к следующему фестивалю уже с новым спектаклем.
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