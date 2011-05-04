В Кирове состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт"

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Киров на один день стал столицей моды. В городе состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров.

«Марфушины Прянички. Коллекция сладкая, ванильная. Изделия изо льна. Дети сами шьют и показывают».

«Победители получат две путевки на Всероссийский финал, это новость. Обычно давали только одну путевку. Надеемся, что наши финалисты достойно представят регион в Москве».

- Помимо конкурсной программы активно работают и творческие площадки. Одна из них - выставка графических работ и костюмов в космическом стиле. Авторы - профессионалы, студенты ВятГУ и даже школьники.

В Киров приехали молодые таланты из Пермского края, Республик Марий Эл и Удмуртии. За один день зрители увидели 17 коллекций одежды от детских театров моды и 15 коллекций от молодых дизайнеров. Здесь и костюмы из натуральных тканей, фантазийные образы, наряды в дымковском стиле и даже сладкие пряники.Жюри оценивало конкурсантов по всем профессиональным параметрам. Победителей назовут на церемонии открытия детского космического центра, куда приедет и Татьяна Михалкова - президент благотворительного фонда "Русский силуэт".Главным сюрпризом для гостей стал мастер-класс от стилистов одной известной программы по креативным стрижкам. Рустам Мирасов - чемпион парикмахерского искусства, обладатель четырёх золотых медалей кубка мира и абсолютный чемпион в номинации "Мужская модная стрижка и укладка".Добавим, что этот конкурс - уникальная возможность для молодых дизайнеров заявить о себе.