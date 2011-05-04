В Кирове состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт"
Сегодня, 15:13 | Просмотров: 134 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Киров на один день стал столицей моды. В городе состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров.
СВЕТЛАНА БУРДОВЕНКО, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЫ "ВИЗИТ":
«Марфушины Прянички. Коллекция сладкая, ванильная. Изделия изо льна. Дети сами шьют и показывают».
КОНСТАНТИН БАЖИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА:
«Победители получат две путевки на Всероссийский финал, это новость. Обычно давали только одну путевку. Надеемся, что наши финалисты достойно представят регион в Москве».
- Помимо конкурсной программы активно работают и творческие площадки. Одна из них - выставка графических работ и костюмов в космическом стиле. Авторы - профессионалы, студенты ВятГУ и даже школьники.
Добавим, что этот конкурс - уникальная возможность для молодых дизайнеров заявить о себе.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!