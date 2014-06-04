Детская школа классического танца на конкурсе "Мы - достояние России"

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Более 2 тысяч творческих коллективов и исполнителей со всех уголков страны и ближнего зарубежья собрались в Москве на конкурсе "Мы - достояние России" и "Единство России". Киров на нем представила Детская школа классического танца, выступавшая в двух возрастных категориях.Для Ани Куракиной Москва - не первый покорившийся город. За 9 лет обучения девочка посетила конкурсы в нескольких городах России: Екатеринбург, Великий Устюг, Санкт-Петербург. Как и в Москве, в других городах коллектив занимал высокие места. Конкурс не первый, но эмоции все такие же сильные.Волнение не помешало завоевать старшей группе коллектива гран-при. Номер "Перелетные птицы" уже был показан на сценах нашего города.Девочки от 6 лет - самые младшие в коллективе. В Москве они вышли на большую сцену и показали 2 танца. Это их первый серьезный конкурс, на котором они заняли 3 место среди танцоров со всей России.Успехи старших девочек вдохновляют младшим. Каждый конкурс - это школа, в которой до совершенства оттачиваются умения и мастерство всех.