Детская школа классического танца на конкурсе "Мы - достояние России"
Вчера, 15:10 | Просмотров: 137 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Для Ани Куракиной Москва - не первый покорившийся город. За 9 лет обучения девочка посетила конкурсы в нескольких городах России: Екатеринбург, Великий Устюг, Санкт-Петербург. Как и в Москве, в других городах коллектив занимал высокие места. Конкурс не первый, но эмоции все такие же сильные.
АННА КУРАКИНА, ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Я очень волновалась, потому что мы танцевали один номер, который был впервые представлен. Мы очень волновались перед этим конкурсом, так как этот номер выступал первый от нашей старшей возрастной группы. Мы открывали наш блок, нам очень было страшно, но мы выступили очень хорошо и достойно».
Волнение не помешало завоевать старшей группе коллектива гран-при. Номер "Перелетные птицы" уже был показан на сценах нашего города.
ЕЛИЗАВЕТА ФИЛИППОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«В этом номере дети пытаются передать образ птицы, то есть это определенная пластика рук, поворота головы. Девочки танцуют, конечно же, на пуантах. Я думаю, что и они и зрители очень любят данный номер, и мы над ним долго и кропотливо работаем и, конечно же, будем продолжать работать».
Девочки от 6 лет - самые младшие в коллективе. В Москве они вышли на большую сцену и показали 2 танца. Это их первый серьезный конкурс, на котором они заняли 3 место среди танцоров со всей России.
ВИОЛЕТТА ГОЛОВКИНА, ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Выступать на большой сцене - это волнительно, и счастье. И мы не подвели своих педагогов, которые нам помогали».
ЕЛИЗАВЕТА ФИЛИППОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Кто-то впервые уехал без родителей в другой город, кто-то впервые даже вышел на сцену в новом номере. Для них, конечно, все это было интересно, познавательно, они приобрели опыт, потому что та сценическая площадка, на которой мы выступали, она была практически в 2 раза больше, чем наша привычная домашняя сценическая площадка».
Успехи старших девочек вдохновляют младшим. Каждый конкурс - это школа, в которой до совершенства оттачиваются умения и мастерство всех.
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