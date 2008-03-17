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Новости / Культура

Показ авторских коллекций одежды в Доме народного творчества

Вчера, 15:13 | Просмотров: 120 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Доме народного творчества прошел показ авторских коллекций одежды. Все костюмы выполнены участницами студии "Тропинка".

Праздник открыли коллекцией "Платки павлопассадские". Они неисчерпаемый источник вдохновения для дизайнеров и дают возможность создавать яркую лоскутную мозаику. В багаже студии "Тропинка" много интересных коллекций. Их объединению уже 15 лет. Они часто путешествуют с показами по миру, недавняя поездка была во Францию.

Показ авторских коллекций одежды в Доме народного творчестваЛИЯ ПУСТОВОЙТ, РУКОВОДИТЕЛЬ КВИЛТ-СТУДИИ "ТРОПИНКА":
«Шьем мы сами, большинство из нас - любители. Сложность в том, что каждый сам шьет и демонстрирует сам».
 
 
Пока взрослые модели выступают, юные - ждут своей минуты славы за кулисами. Они будут демонстрировать коллекцию, созданную Галиной Ожигановой. Женщина занимается лоскутным шитьем уже больше 10 лет в студии "Тропинка".

Показ авторских коллекций одежды в Доме народного творчестваГАЛИНА ОЖИГАНОВА, УЧАСТНИЦА КВИЛТ-СТУДИИ "ТРОПИНКА":
«Дети в школе сейчас современные, им хочется современные юбочки. Я решила, что вышивка, тесьма украсят. Здорово и красиво».
 
 
 
Показ авторских коллекций одежды в Доме народного творчестваПОЛИНА ФАИЗОВА:
«Для мальчиков мы сделали заплатки на рукава и карманы в стиле Бокко».
 
 
Каждый, кто пришел на показ лоскутного шитья, очередной раз убедился, что русские народные принты всегда будут в моде.


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