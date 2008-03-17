Показ авторских коллекций одежды в Доме народного творчества
Вчера, 15:13 | Просмотров: 120 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Праздник открыли коллекцией "Платки павлопассадские". Они неисчерпаемый источник вдохновения для дизайнеров и дают возможность создавать яркую лоскутную мозаику. В багаже студии "Тропинка" много интересных коллекций. Их объединению уже 15 лет. Они часто путешествуют с показами по миру, недавняя поездка была во Францию.
ЛИЯ ПУСТОВОЙТ, РУКОВОДИТЕЛЬ КВИЛТ-СТУДИИ "ТРОПИНКА":
«Шьем мы сами, большинство из нас - любители. Сложность в том, что каждый сам шьет и демонстрирует сам».
ГАЛИНА ОЖИГАНОВА, УЧАСТНИЦА КВИЛТ-СТУДИИ "ТРОПИНКА":
«Дети в школе сейчас современные, им хочется современные юбочки. Я решила, что вышивка, тесьма украсят. Здорово и красиво».
«Для мальчиков мы сделали заплатки на рукава и карманы в стиле Бокко».
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