Концерт воспитанников отделений эстрадного вокала в Детской филармонии
Вчера, 15:10 | Просмотров: 193 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Владимир Русских из Радужнинской школы искусств выбрал для выступления песню "Домик над рекой". Лирические композиции особенно привлекают 13-летнего вокалиста, но любит и задорные.
ВЛАДИМИР РУССКИХ, УЧАСТНИК КОНЦЕРТА "СТУПЕНИ ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА":
«"Как-то летом на рассвете", еще мне нравится маме петь, сестре и всем-всем-всем».
ЯРОСЛАВА РОГОВЦОВА, УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТА "СТУПЕНИ ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА":
«Сначала я учу текст, потом надо разбирать песню, о чем там говорится, и потом надо начинать петь».
ЕЛЕНА УСТЮЖАНИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА:
«В феврале будет проводиться такой же концерт, но для старших классов, младшие и средние тоже приходят и смотрят, как выступают и умеют петь учащиеся старших классов».
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