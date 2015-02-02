Концерт воспитанников отделений эстрадного вокала в Детской филармонии

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«"Как-то летом на рассвете", еще мне нравится маме петь, сестре и всем-всем-всем».

«Сначала я учу текст, потом надо разбирать песню, о чем там говорится, и потом надо начинать петь».

«В феврале будет проводиться такой же концерт, но для старших классов, младшие и средние тоже приходят и смотрят, как выступают и умеют петь учащиеся старших классов».

Юные исполнители вновь продемонстрировали свое мастерство. Традиционный концерт воспитанников отделений эстрадного вокала прошел в Детской филармонии.Владимир Русских из Радужнинской школы искусств выбрал для выступления песню "Домик над рекой". Лирические композиции особенно привлекают 13-летнего вокалиста, но любит и задорные.Не представляет свою жизнь без музыки и Ярослава Роговцова. Поет с двух лет и уже мечтает о большой сцене."Ступени вокального мастерства" - так называется ставший уже традиционным концерт юных исполнителей, учащихся средних классов музыкальных и школ искусств Кирова.Уверенно держатся на сцене и эти ребята. Многие неоднократно становились победителями вокальных конкурсов различного уровня.