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Новости / Культура

Концерт воспитанников отделений эстрадного вокала в Детской филармонии

Вчера, 15:10 | Просмотров: 193 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Юные исполнители вновь продемонстрировали свое мастерство. Традиционный концерт воспитанников отделений эстрадного вокала прошел в Детской филармонии.

Владимир Русских из Радужнинской школы искусств выбрал для выступления песню "Домик над рекой". Лирические композиции особенно привлекают 13-летнего вокалиста, но любит и задорные.

Концерт воспитанников отделений эстрадного вокала в Детской филармонииВЛАДИМИР РУССКИХ, УЧАСТНИК КОНЦЕРТА "СТУПЕНИ ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА":
«"Как-то летом на рассвете", еще мне нравится маме петь, сестре и всем-всем-всем».
 
 
Не представляет свою жизнь без музыки и Ярослава Роговцова. Поет с двух лет и уже мечтает о большой сцене.

Концерт воспитанников отделений эстрадного вокала в Детской филармонииЯРОСЛАВА РОГОВЦОВА, УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТА "СТУПЕНИ ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА":
«Сначала я учу текст, потом надо разбирать песню, о чем там говорится, и потом надо начинать петь».
 
 
"Ступени вокального мастерства" - так называется ставший уже традиционным концерт юных исполнителей, учащихся средних классов музыкальных и школ искусств Кирова.

Концерт воспитанников отделений эстрадного вокала в Детской филармонииЕЛЕНА УСТЮЖАНИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА:
«В феврале будет проводиться такой же концерт, но для старших классов, младшие и средние тоже приходят и смотрят, как выступают и умеют петь учащиеся старших классов».
 
 
Уверенно держатся на сцене и эти ребята. Многие неоднократно становились победителями вокальных конкурсов различного уровня.


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