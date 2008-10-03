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Кировчане - лауреаты кинофестиваля «Русское зарубежье»

Вчера, 15:12 | Просмотров: 148 | Версия для печати
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В Москве завершился ХI международный кинофестиваль «Русское зарубежье». В число его лауреатов вошли кировские кинодокументалисты.

Кинофестиваль «Русское зарубежье» - первый в истории отечественного фестивального движения форум, посвящённый жизни русских зарубежных диаспор. Цель фестиваля - способствовать объединению русских общин всего мира.

В конкурсных показах и творческих дискуссиях, проходивших в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, принимали участие представители крупных российских и зарубежных студий, известные деятели кино из разных стран.

По итогам конкурса игрового кино главный приз получил фильм «Рай» режиссёра А. Михалкова-Кончаловского. Действие ленты происходит в годы Второй мировой войны в немецком концлагере.

Обладателем статуэтки «Белый пароход», главного приза в конкурсе неигрового кино, стала картина «1917 - Истинный октябрь» (Германия - Швейцария). Автор сценария и режиссёр фильма Катрин Роте попыталась с помощью анимированных персонажей воссоздать события в России с февраля по октябрь 1917 года.

В число лауреатов фестиваля вошли кировские кинодокументалисты. Специальный приз фестиваля «Золотой глобус» получил фильм «Дым Отечества», снятый творческой группой студии «Вятка» (автор сценария и режиссёр Алексей Погребной, операторы Владислав Услов, Антон Погребной, звукорежиссёр Владимир Коробейников).
 
Кировчане - лауреаты кинофестиваля «Русское зарубежье» 
 

В фильме «Дым Отечества» рассказывается о судьбе вятской актрисы Ольги Булычёвой, уехавшей в начале 90-х годов в Амстердам. Борьба за выживание в чужой стране, непростые обстоятельства в личной жизни не помешали ей со временем сделать успешную карьеру в голландском кино. Все эти годы Ольга не теряла связи с родиной, с городом Кировом, где прошли её детство и юность.

Для участия в фестивале «Русское зарубежье» Ольга Булычёва специально прилетела в Москву из Амстердама. Она оказалась единственным представителем съёмочной группы на фестивале и заслуженно принимала лавры победителей, включая и сам приз.

Фильм «Дым Отечества» будет показан 22 ноября в программе православного фестиваля «Радонеж», который пройдёт в московском Доме кино.
 


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