Кировчане - лауреаты кинофестиваля «Русское зарубежье» 

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В число лауреатов фестиваля вошли кировские кинодокументалисты. Специальный приз фестиваля «Золотой глобус» получил фильм «Дым Отечества», снятый творческой группой студии «Вятка» (автор сценария и режиссёр Алексей Погребной, операторы Владислав Услов, Антон Погребной, звукорежиссёр Владимир Коробейников).

Фильм «Дым Отечества» будет показан 22 ноября в программе православного фестиваля «Радонеж», который пройдёт в московском Доме кино.

В Москве завершился ХI международный кинофестиваль «Русское зарубежье». В число его лауреатов вошли кировские кинодокументалисты.Кинофестиваль «Русское зарубежье» - первый в истории отечественного фестивального движения форум, посвящённый жизни русских зарубежных диаспор. Цель фестиваля - способствовать объединению русских общин всего мира.В конкурсных показах и творческих дискуссиях, проходивших в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, принимали участие представители крупных российских и зарубежных студий, известные деятели кино из разных стран.По итогам конкурса игрового кино главный приз получил фильм «Рай» режиссёра А. Михалкова-Кончаловского. Действие ленты происходит в годы Второй мировой войны в немецком концлагере.Обладателем статуэтки «Белый пароход», главного приза в конкурсе неигрового кино, стала картина «1917 - Истинный октябрь» (Германия - Швейцария). Автор сценария и режиссёр фильма Катрин Роте попыталась с помощью анимированных персонажей воссоздать события в России с февраля по октябрь 1917 года.В фильме «Дым Отечества» рассказывается о судьбе вятской актрисы Ольги Булычёвой, уехавшей в начале 90-х годов в Амстердам. Борьба за выживание в чужой стране, непростые обстоятельства в личной жизни не помешали ей со временем сделать успешную карьеру в голландском кино. Все эти годы Ольга не теряла связи с родиной, с городом Кировом, где прошли её детство и юность.Для участия в фестивале «Русское зарубежье» Ольга Булычёва специально прилетела в Москву из Амстердама. Она оказалась единственным представителем съёмочной группы на фестивале и заслуженно принимала лавры победителей, включая и сам приз.