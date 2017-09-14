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Новости / Культура

Формирование экологической культуры

Вчера, 17:43 | Просмотров: 164 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Общественные инспекторы экологического контроля министерства охраны окружающей среды продолжают проведение экоуроков по раздельному сбору мусора. На этот раз активисты отправились в Лингвистическую гимназию города Кирова.

Экологический урок в шестом классе был посвящен вторичной переработке отходов. Ребята узнали, что самыми опасными являются ртутьсодержащие лампы и батарейки, и неправильное обращение с ними наносит непоправимый вред природе.

- Ртуть попадает в окружающую среду, отравляя почву и воздух, а соответственно, и нас.

Вопрос раздельного сбора мусора - основная тема уроков, которые проводят общественные инспекторы экологического контроля. Впрочем, шестиклассники гимназии и сами интересуются этой проблемой.

Формирование экологической культурыЕЛЕНА МАТЮХИНА, УЧИТЕЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ:
«Ребята подготовили экологическую агитбригаду "Сэр Мусор" и выходили с ней в начальные классы, пытались точно так же подвести малышей к пониманию значимости данной проблемы, к пониманию того, что каждый должен начинать с себя».
 
 
Еще серьезнее к проблеме подошла Дарья Ковина и провела свои исследования, которые оформила в проектной работе.

Формирование экологической культурыДАРЬЯ КОВИНА, УЧАЩАЯСЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ:
«Обильное количество мусора - это проблема для каждого человека, ее можно решить на данный момент раздельным сбором мусора, и это делается достаточно просто. У нас два пакета, мы отдельно складываем макулатуру, не в пакет, в один пакет мы складываем пищевые отходы, а в другой пакет пластиковые отходы».
 
 
На экоуроке школьники учились также разбираться в маркировке пластика. И сейчас смогут поделиться новыми знаниями и со сверстниками, и с родителями.

ЕЛЕНА МАТЮХИНА, УЧИТЕЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ:
«Мы должны признать важность экологического образования, воспитания, важность воспитания экологически культурной личности, а начинать нужно с себя, с семьи, потому что все идет из семьи, только общими усилиями мы сделаем нашу планету чистой».
 
 
Возможно, кто-то из этих ребят в будущем тоже вступит в корпус общественных инспекторов экологического контроля, который был создан по инициативе зампреда Правительства области Максима Кочеткова. Основным, что попадает в поле зрения активистов, являются несанкционированные свалки. Также общественные инспекторы обращают внимание на нарушения в сфере недропользования, на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, информируют о сбросах сточных вод без очистки.

Формирование экологической культурыАЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Стать общественным инспектором непросто, они прошли очень серьезную подготовку в рамках теоретического курса и практических занятий, также сдавали тестовый экзамен. Мы начали эту деятельность в начале 17 года, и сейчас уже имеем ощутимый результат, общественными инспекторами проведено 35 рейдовых мероприятий, выявлено более 70 правонарушений, проведено 10 экологических уроков в школах города и 11 субботников, мы гордимся нашими инспекторами, поддерживаем их».
 
 
Чтобы стать общественным инспектором экологического контроля, необходимо подать заявку - через сайт министерства охраны окружающей среды, по электронной почте или обратиться лично. Пока в корпус вступают в основном жители Кирова. В планах – привлечение в ряды эковолонтеров общественных активистов из муниципальных районов области.


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