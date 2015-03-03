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Новости / Культура

В Кирове состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"

Вчера, 14:45 | Просмотров: 165 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Танцоры со всей России зажгли на вятской сцене. Во дворце молодежи состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс".

Движения отточены до автоматизма. Девушки из Омска три месяца готовились к выступлению в Кирове. Последняя репетиция и - на сцену. Команда планирует удивить зрителей.

В Кирове состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"МАРИНА ЗАЙЦЕВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Мы с центра Сибири. Везем "вкусняшку". Надеемся понравиться судьям. Очень долго готовились».
 
 
"Вкусняшка" из центра Сибири - это зажигательный современный танец. Команда Марины Зайцевой состоит из 13-ти человек. Они смогли произвести впечатление на зрителей.

Фестиваль "Лидер шоу дэнс" проходит уже в четвертый раз. И с каждым разом он все интереснее. Это отмечают и зрители, и члены жюри. Последние представляют самые именитые танцевальные школы.

В Кирове состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"ИЛЬЯ РЫСЬ, ЧЛЕН ЖЮРИ:
«Я уже в Кирове второй раз. Второй раз мне удается посмотреть на номера, на участников. Уровень, конечно, растет, хоть и не большими темпами. Но я вижу существенный результат с того раза. Участники молодцы, они стараются, каждый раз готовятся».
 
 
Десятки танцевальных команд и школ, множество танцевальных стилей, таких как "Стрит-шоу", "леди-стаил шоу" и "даже эротик-шоу". Выступают как новички, так и профессиональные танцоры.

В Кирове состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"ЕЛЕНА ВОРОЖЦОВА, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«Кировские наши смотрятся... Я бы сказала, что не потерялись на этом конкурсе. Очень достойно. И это меня очень радует».
 
 
На фестивальную сцену вышли более четырехсот человек. В рамках фестиваля проводились мастер-классы, которые посетили более сотни танцоров.


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