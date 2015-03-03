В Кирове состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"
Вчера, 14:45 | Просмотров: 165 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Движения отточены до автоматизма. Девушки из Омска три месяца готовились к выступлению в Кирове. Последняя репетиция и - на сцену. Команда планирует удивить зрителей.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Мы с центра Сибири. Везем "вкусняшку". Надеемся понравиться судьям. Очень долго готовились».
Фестиваль "Лидер шоу дэнс" проходит уже в четвертый раз. И с каждым разом он все интереснее. Это отмечают и зрители, и члены жюри. Последние представляют самые именитые танцевальные школы.
ИЛЬЯ РЫСЬ, ЧЛЕН ЖЮРИ:
«Я уже в Кирове второй раз. Второй раз мне удается посмотреть на номера, на участников. Уровень, конечно, растет, хоть и не большими темпами. Но я вижу существенный результат с того раза. Участники молодцы, они стараются, каждый раз готовятся».
ЕЛЕНА ВОРОЖЦОВА, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«Кировские наши смотрятся... Я бы сказала, что не потерялись на этом конкурсе. Очень достойно. И это меня очень радует».
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