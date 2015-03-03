В Кирове состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"

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«Мы с центра Сибири. Везем "вкусняшку". Надеемся понравиться судьям. Очень долго готовились».

«Я уже в Кирове второй раз. Второй раз мне удается посмотреть на номера, на участников. Уровень, конечно, растет, хоть и не большими темпами. Но я вижу существенный результат с того раза. Участники молодцы, они стараются, каждый раз готовятся».

«Кировские наши смотрятся... Я бы сказала, что не потерялись на этом конкурсе. Очень достойно. И это меня очень радует».

Танцоры со всей России зажгли на вятской сцене. Во дворце молодежи состоялся четвертый танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс".Движения отточены до автоматизма. Девушки из Омска три месяца готовились к выступлению в Кирове. Последняя репетиция и - на сцену. Команда планирует удивить зрителей."Вкусняшка" из центра Сибири - это зажигательный современный танец. Команда Марины Зайцевой состоит из 13-ти человек. Они смогли произвести впечатление на зрителей.Фестиваль "Лидер шоу дэнс" проходит уже в четвертый раз. И с каждым разом он все интереснее. Это отмечают и зрители, и члены жюри. Последние представляют самые именитые танцевальные школы.Десятки танцевальных команд и школ, множество танцевальных стилей, таких как "Стрит-шоу", "леди-стаил шоу" и "даже эротик-шоу". Выступают как новички, так и профессиональные танцоры.На фестивальную сцену вышли более четырехсот человек. В рамках фестиваля проводились мастер-классы, которые посетили более сотни танцоров.