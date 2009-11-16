Выставка работ Лидии Старковой в Вятском художественном училище

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В Вятском художественном училище открылась выставка работ Лидии Старковой. И постигать азы мастерства студенты сейчас смогут на примере произведений своего наставника.В своих произведениях автор не ограничивается изображением увиденного, а стремится донести до зрителя своеобразие колорита изображаемых мест, передать состояние природы, свой душевный настрой, создать образ. Причем, сама натура порой подсказывает, какую технику выбрать.И художник выбирает акварель или масло, темперу или акрил, а бывает, для какой-то работы подойдет только текстиль. Свою выставку Лидия Старкова назвала "Восприятие". И студенты будут учиться, как передавать образ, прямо по произведениям мастера.Лидия Михайловна – энтузиаст в деле воспитания молодого поколения, постоянно ищет новые формы раскрытия творческой личности. Для многих уже известных художников стала наставником еще в детстве.А творчество самой Лидии Старковой искусствоведы и коллеги считают свободным, не провинциальным и разноплановым.