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Новости / Культура

Выставка работ Лидии Старковой в Вятском художественном училище

Вчера, 17:45 | Просмотров: 141 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Вятском художественном училище открылась выставка работ Лидии Старковой. И постигать азы мастерства студенты сейчас смогут на примере произведений своего наставника.

В своих произведениях автор не ограничивается изображением увиденного, а стремится донести до зрителя своеобразие колорита изображаемых мест, передать состояние природы, свой душевный настрой, создать образ. Причем, сама натура порой подсказывает, какую технику выбрать.

Выставка работ Лидии Старковой в Вятском художественном училищеЛИДИЯ СТАРКОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Если хочется передать просторы, родной пейзаж - одна техника, один формат, если хочется передать гротеск - смерч, горящий город, то совсем другой подход, страшный, угрожающий, поэтому и прием другой, содержание форму диктует и форма содержание - так же».

И художник выбирает акварель или масло, темперу или акрил, а бывает, для какой-то работы подойдет только текстиль. Свою выставку Лидия Старкова назвала "Восприятие". И студенты будут учиться, как передавать образ, прямо по произведениям мастера.

Выставка работ Лидии Старковой в Вятском художественном училищеЕЛЕНА ОПАЛЕВА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Можно непосредственно с автором, с преподавателем пройти и обсудить всё, в музее так не удастся, они один на один приходят посмотреть, а здесь уже педагог-наставник рядом, и он действительно своим примером показывает».

Лидия Михайловна – энтузиаст в деле воспитания молодого поколения, постоянно ищет новые формы раскрытия творческой личности. Для многих уже известных художников стала наставником еще в детстве.

Выставка работ Лидии Старковой в Вятском художественном училищеМАКСИМ НАУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«Это человек, который закладывает с самого раннего детства у молодых художников чувство вкуса, ощущение природы, и развивает не столько художественное видение, сколько восприятие мира, это самое важное в том раннем периоде».

А творчество самой Лидии Старковой искусствоведы и коллеги считают свободным, не провинциальным и разноплановым.


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