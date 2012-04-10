Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана Чарушина

Поделиться новостью:

Он остался в истории на века. В этом году исполняется 155 лет со дня рождения губернского архитектора Ивана Чарушина. В библиотеке имени Герцена прошел вечер, посвященный его творческому наследию.О таких говорят - человек-легенда. Иван Аполлонович вошёл в историю своими знаменитыми сооружениями. По его проектам было построено около 500 зданий и 165 храмов на территории Вятской губернии. Сегодня кировчане в уютной обстановке вспоминают о великом вятском архитекторе.Геннадий Безверхов уверяет - Чарушин - архитектор двух веков. Ещё одна часть большого мероприятия - это презентация книги Людмилы Безверховой "Архитектурные этюды", которая представляет материалы исследований разных лет по вятской архитектуре.Для гостей подготовили и немало сюрпризов: это выставка работ вятских художников "Чарушинская Вятка", также впервые кировчанам удалось услышать выдержки из личных писем Ивана Чарушина.