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Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана Чарушина

Вчера, 17:46 | Просмотров: 133 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Он остался в истории на века. В этом году исполняется 155 лет со дня рождения губернского архитектора Ивана Чарушина. В библиотеке имени Герцена прошел вечер, посвященный его творческому наследию.
 
 
Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана ЧарушинаКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На творческом вечере в честь 155-летия Ивана Чарушина собрались настоящие ценители его творчества. Их настолько много, что зал полон ещё до начала мероприятия».

О таких говорят - человек-легенда. Иван Аполлонович вошёл в историю своими знаменитыми сооружениями. По его проектам было построено около 500 зданий и 165 храмов на территории Вятской губернии. Сегодня кировчане в уютной обстановке вспоминают о великом вятском архитекторе.

Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана ЧарушинаСВЕТЛАНА БУШМЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРОО "ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА И. А. ЧАРУШИНА":
«Поскольку Иван Аполлонович художник и архитектор, а архитектура - это как принято называть застывшая музыка, поэтому, конечно, сегодня будет звучать музыка, потому что Иван Аполлонович и сам очень любил музицировать и в доме, в его семейном доме на Пятницкой 15 всегда звучала музыка».

Геннадий Безверхов уверяет - Чарушин - архитектор двух веков. Ещё одна часть большого мероприятия - это презентация книги Людмилы Безверховой "Архитектурные этюды", которая представляет материалы исследований разных лет по вятской архитектуре.

Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана ЧарушинаГЕННАДИЙ БЕЗВЕРХОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РФ:
«Это начало большой книги, которая была давно начата для последующей публикации. Отдельные статьи были опубликованы в "Вятском епархиальном вестнике", но мы решили, что 155 лет И.А Чарушина объединить это в единый сборник».

Для гостей подготовили и немало сюрпризов: это выставка работ вятских художников "Чарушинская Вятка", также впервые кировчанам удалось услышать выдержки из личных писем Ивана Чарушина.


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