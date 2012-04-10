Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана Чарушина
Вчера, 17:46 | Просмотров: 133 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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«На творческом вечере в честь 155-летия Ивана Чарушина собрались настоящие ценители его творчества. Их настолько много, что зал полон ещё до начала мероприятия».
О таких говорят - человек-легенда. Иван Аполлонович вошёл в историю своими знаменитыми сооружениями. По его проектам было построено около 500 зданий и 165 храмов на территории Вятской губернии. Сегодня кировчане в уютной обстановке вспоминают о великом вятском архитекторе.
СВЕТЛАНА БУШМЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРОО "ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА И. А. ЧАРУШИНА":
«Поскольку Иван Аполлонович художник и архитектор, а архитектура - это как принято называть застывшая музыка, поэтому, конечно, сегодня будет звучать музыка, потому что Иван Аполлонович и сам очень любил музицировать и в доме, в его семейном доме на Пятницкой 15 всегда звучала музыка».
Геннадий Безверхов уверяет - Чарушин - архитектор двух веков. Ещё одна часть большого мероприятия - это презентация книги Людмилы Безверховой "Архитектурные этюды", которая представляет материалы исследований разных лет по вятской архитектуре.
ГЕННАДИЙ БЕЗВЕРХОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РФ:
«Это начало большой книги, которая была давно начата для последующей публикации. Отдельные статьи были опубликованы в "Вятском епархиальном вестнике", но мы решили, что 155 лет И.А Чарушина объединить это в единый сборник».
Для гостей подготовили и немало сюрпризов: это выставка работ вятских художников "Чарушинская Вятка", также впервые кировчанам удалось услышать выдержки из личных писем Ивана Чарушина.
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