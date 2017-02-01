В доме-музее Салтыкова-Щедрина проходит выставка "При свете свечи"

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В доме-музее Салтыкова-Щедрина сегодня царит особая атмосфера - "При свете свечи". Что представлено на новой выставке с таким поэтичным названием, увидела Светлана Вертелецкая.Когда темнота опускалась на землю, мягкий свет из окна дарил надежду. Как у Пастернака: "Мело, мело по всей земле, Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела..."История свечи началась в глубокой древности. И подсвечники прошли путь от примитивных держателей до настоящих произведений искусства. Тяжелые канделябры подчеркивали статус обеспеченного дома. Свеча на чернильном приборе подсказывала душевные слова для сердечного письма. Каминный подсвечник соседствовал с часами, напоминавшими о приближении Нового года. А этот роскошный комплект занимает особое место в фондах краеведческого музея.Представить жизнь при свечах помогают старинные фотоснимки: здесь и новогодний вечер, и интерьер квартиры вятского губернатора. Старые открытки пробуждают воспоминания о детстве. И свеча - это не только предмет быта. В храме - это чья-то мольба о счастье и здоровье. Удивительно, но и в век высоких технологий свечи не теряют своей магии.Они вдохновляют художников и мастеров. Создают особую атмосферу в доме. Свеча - это отдельный пласт культуры, и познакомиться с ним можно в доме-музее Салтыкова-Щедрина.