В репертуаре Театра на Спасской появилась сказка «Роза и соловей»

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В репертуаре Театра на Спасской появилась сказка, главные герои которой настоящие принц и принцесса. Почему эта история интересна не только детям, но и взрослым.Это не просто спектакль. Постановка по мотивам сразу двух сказок Андерсена "Свинопас" и "Принцесса на горошине". Казалось бы, истории знакомы всем с детства, но на площадке Театра на Спасской они получат новое прочтение.Благодаря ярким находкам режиссёра спектакля Алексея Зимина зрители без труда узнают в героях спектакля самих себя. Сегодняшние принцессы, как, оказалось, любят делать селфи, иногда капризничают и умеют ужасно громко кричать.Понять, кто же всё-таки такие принцессы и как они должны выглядеть оказалось не просто. Для этого пришлось даже написать письмо английской королеве Елизавете 2.Особая атмосфера царит в театре на последних репетициях спектакля, который не раз заставит зрителей улыбнуться.В день премьеры театр готовит для своих первых зрителей нового спектакля немало сюрпризов - перед началом в фойе будет живая музыка, откроется настоящий розарий и пройдет мастер-класс по рисованию акварелью.