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Новости / Культура

В репертуаре Театра на Спасской появилась сказка «Роза и соловей»

Вчера, 10:19 | Просмотров: 117 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В репертуаре Театра на Спасской появилась сказка, главные герои которой настоящие принц и принцесса. Почему эта история интересна не только детям, но и взрослым.

Это не просто спектакль. Постановка по мотивам сразу двух сказок Андерсена "Свинопас" и "Принцесса на горошине". Казалось бы, истории знакомы всем с детства, но на площадке Театра на Спасской они получат новое прочтение.

В репертуаре Театра на Спасской появилась сказка «Роза и соловей»АЛЕКСЕЙ ЗИМИН, РЕЖИССЁР:
«Хочется просто задать вопрос, то есть не давать на него ответ - это очень важно. Оставить этот вопрос открытым. Вот мы вам предлагаем такую историю, где происходит некое определение и принца, и принцессы, и выбора этого принца».

Благодаря ярким находкам режиссёра спектакля Алексея Зимина зрители без труда узнают в героях спектакля самих себя. Сегодняшние принцессы, как, оказалось, любят делать селфи, иногда капризничают и умеют ужасно громко кричать.

В репертуаре Театра на Спасской появилась сказка «Роза и соловей»АЛЕКСАНДРА ПОПОВА, АКТРИСА:
«Как-то так получается в театре так или иначе твой персонаж всегда перекликается с тобой в той или иной степени. И как-то есть что-то и от первой принцессы, но больше, конечно, от второй, я вот тоже такая сумасшедшая немного».

Понять, кто же всё-таки такие принцессы и как они должны выглядеть оказалось не просто. Для этого пришлось даже написать письмо английской королеве Елизавете 2.

АЛЕКСЕЙ ЗИМИН, РЕЖИССЁР:
«Абсолютно честно, искренне, также искренне как у нас всё в спектакле происходит, написали письмо Елизавете 2, потому что решили, что это единственный человек на планете Земля, который на самом деле может дать ответ какой на самом деле должна быть настоящая принцесса».

Особая атмосфера царит в театре на последних репетициях спектакля, который не раз заставит зрителей улыбнуться.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Костюмы готовы, часы репетиций позади, актеры в боевой готовности. Премьера состоится уже через пару дней и уж точно обещает быть незабываемой».

В день премьеры театр готовит для своих первых зрителей нового спектакля немало сюрпризов - перед началом в фойе будет живая музыка, откроется настоящий розарий и пройдет мастер-класс по рисованию акварелью.


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