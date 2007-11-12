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Новости / Культура

В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 127 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове прошел областной конкурс "Серебряные росы". Солисты и ансамбли выступили в номинациях эстрадный, академический и народный вокал.

Насте Бобылевой одинаково нравится исполнять лирические песни и танцевать хип-хоп. Такие разные увлечения совсем не мешают другу другу. А на вокальном конкурсе девочке предстоит выйти на сцену еще не раз - и одной, и вместе со своим коллективом.

В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"АНАСТАСИЯ БОБЫЛЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Мне очень понравилось, как я выступила, сейчас уже скоро будем выступать с ансамблем "Детвора"».
 
 
Конкурс «Серебряные росы» проводится в регионе с 2004 года и собирает юных исполнителей из множества районов. На этот раз жюри придется выбирать лучших среди 70 солистов и 12 ансамблей.

В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"ТАМАРА ЗЫКОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА:
«Безусловно, очень сложно, это дети, и наша задача - быть максимально объективными, увидеть то, что дети привезли, хотят показать, как они поют, как развиваются актерски, как они умеют петь в движении, все это очень важно».
 
 
Конкурсные прослушивания и отборочные туры проходят в режиме "нон-стоп". Волнуются все - и педагоги, и родители, и участники. Самые юные исполнители мечтают поскорее расширить свой репертуар.

В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"МАРИЯ ШИРОКИХ УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Я очень бы хотела петь английские песни, потому что мне очень нравится, как взрослые девушки исполняют их».
 
 
А пока Мария Широких из Первой детской музыкальной школы представляет на конкурсе песню "Все еще впереди" и джазовую композицию "Мистер авто". Считает, что джаз петь не сложно, не дается только "до" третьей октавы.

МАРИЯ ШИРОКИХ УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Вот эта нота, только еще выше».

Участники конкурса «Серебряные росы» выступили в номинациях эстрадный, академический и народный вокал. Все победители в своих возрастных категориях были награждены дипломами.


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