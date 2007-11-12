В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"

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«Мне очень понравилось, как я выступила, сейчас уже скоро будем выступать с ансамблем "Детвора"».

«Безусловно, очень сложно, это дети, и наша задача - быть максимально объективными, увидеть то, что дети привезли, хотят показать, как они поют, как развиваются актерски, как они умеют петь в движении, все это очень важно».

«Я очень бы хотела петь английские песни, потому что мне очень нравится, как взрослые девушки исполняют их».

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