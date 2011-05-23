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Новости / Культура

Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" выступил на фестивале в Сочи

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 102 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" с успехом выступил в Сочи на фестивале "Союз талантов России".

Скрипки звук волшебный - действительно про этих юных виртуозов. Музыка одновременно вдохновляет, заставляет задуматься и дарит слуховое наслаждение.

Выступления ребят уже оценили в Волгограде, Ижевске, Уфе - казалось бы, широкая конкурсная география. Наталья Дудина, как руководитель уверена - останавливаться на достигнутом им, как творческим людям, просто нельзя. Как результат - поездка в Сочи и возможность показать себя уже на международном уровне.

НАТАЛЬЯ ДУДИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ СКРИПКИ:
«Ребята выступили неплохо, неплохо, но у нас всегда находится такой момент, когда мы разбираем собственные выступления, мы сами анализируем его, а потом естественно ждем оценки жюри».
 
Часы репетиций, дрожащие коленки уже позади, но, кажется, что атмосфера конкурса ребят не отпускает до сих пор.

Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" выступил на фестивале в СочиСОФЬЯ СМИРНОВА:
«Просто море эмоций после этой поездки. Хочется ещё раз туда съездить и на другие какие-нибудь конкурсы различные, чтобы быть гордостью школы, Кирова».

Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" выступил на фестивале в СочиЮЛИЯ ИСУПОВА:
«За сценой стоишь за кулисами, у тебя всё дрожат. Очень так тяжело, но ты уже вышел, и деваться некуда».
 
Впереди - грандиозные планы. Двигаться только вперед и дарить свое искусство окружающим.

НАТАЛЬЯ ДУДИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ СКРИПКИ:
«Это всё было очень интересно и там, понимаете, это был как праздничный концерт, мы бы даже так сказали, имеется ввиду по организации этого конкурса».


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