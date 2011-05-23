Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" выступил на фестивале в Сочи
Сегодня, 10:33 | Просмотров: 102 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Скрипки звук волшебный - действительно про этих юных виртуозов. Музыка одновременно вдохновляет, заставляет задуматься и дарит слуховое наслаждение.
Выступления ребят уже оценили в Волгограде, Ижевске, Уфе - казалось бы, широкая конкурсная география. Наталья Дудина, как руководитель уверена - останавливаться на достигнутом им, как творческим людям, просто нельзя. Как результат - поездка в Сочи и возможность показать себя уже на международном уровне.
НАТАЛЬЯ ДУДИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ СКРИПКИ:
«Ребята выступили неплохо, неплохо, но у нас всегда находится такой момент, когда мы разбираем собственные выступления, мы сами анализируем его, а потом естественно ждем оценки жюри».
Часы репетиций, дрожащие коленки уже позади, но, кажется, что атмосфера конкурса ребят не отпускает до сих пор.
СОФЬЯ СМИРНОВА:
«Просто море эмоций после этой поездки. Хочется ещё раз туда съездить и на другие какие-нибудь конкурсы различные, чтобы быть гордостью школы, Кирова».
ЮЛИЯ ИСУПОВА:
«За сценой стоишь за кулисами, у тебя всё дрожат. Очень так тяжело, но ты уже вышел, и деваться некуда».
Впереди - грандиозные планы. Двигаться только вперед и дарить свое искусство окружающим.
НАТАЛЬЯ ДУДИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ СКРИПКИ:
«Это всё было очень интересно и там, понимаете, это был как праздничный концерт, мы бы даже так сказали, имеется ввиду по организации этого конкурса».
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