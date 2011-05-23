Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" выступил на фестивале в Сочи

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Кировский ансамбль детской школы искусств "Элегия" с успехом выступил в Сочи на фестивале "Союз талантов России".Скрипки звук волшебный - действительно про этих юных виртуозов. Музыка одновременно вдохновляет, заставляет задуматься и дарит слуховое наслаждение.Выступления ребят уже оценили в Волгограде, Ижевске, Уфе - казалось бы, широкая конкурсная география. Наталья Дудина, как руководитель уверена - останавливаться на достигнутом им, как творческим людям, просто нельзя. Как результат - поездка в Сочи и возможность показать себя уже на международном уровне.Часы репетиций, дрожащие коленки уже позади, но, кажется, что атмосфера конкурса ребят не отпускает до сих пор.Впереди - грандиозные планы. Двигаться только вперед и дарить свое искусство окружающим.