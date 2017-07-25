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В художественном музее началась подготовка к масштабной выставке. Проект "Большая картина" будет посвящён 170-летию со дня рождения Виктора Васнецова.Сегодня мы видим, как рождается выставка. Впервые "Нищие певцы" покидают постоянную экспозицию. Эта картина раннего, "до сказочного" творчества Виктора Васнецова. Уникальная работа возглавит выставку "Большая картина". Причём "большая" в прямом смысле. Каждое произведение в зале больше двух метров. Именитые мастера монументальной живописи приняли участие в проекте. Подобные выставки - редкость для региональных музеев.Работники музея раскрывают одно из полотен знаменитого мастера Зураба Церетели. Это часть триптиха "Бебико". Картина 2014 года. Прежде работа практически нигде не показывалась.Наряду с мэтрами свои картины представят молодые художники. Одно из полотен сейчас вносят в зал. Его автор - москвичка Вера Лагутенкова.Слоган проекта - "Большие мастера в богатырском формате". Открытие выставки пройдёт седьмого декабря. Организаторы ожидают и самих авторов работ. Среди них ректор Суриковского института Анатолий Любавин. "Большая картина" откроет юбилейный год: в 2018-ом художественный музей отметит 170-летие Виктора Васнецова. Мирный праздник сменяет столетие революции подобно баннеру на фасаде.