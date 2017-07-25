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Новости / Культура

В художественном музее началась подготовка к масштабной выставке

Сегодня, 10:52 | Просмотров: 102 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В художественном музее началась подготовка к масштабной выставке. Проект "Большая картина" будет посвящён 170-летию со дня рождения Виктора Васнецова.

Сегодня мы видим, как рождается выставка. Впервые "Нищие певцы" покидают постоянную экспозицию. Эта картина раннего, "до сказочного" творчества Виктора Васнецова. Уникальная работа возглавит выставку "Большая картина". Причём "большая" в прямом смысле. Каждое произведение в зале больше двух метров. Именитые мастера монументальной живописи приняли участие в проекте. Подобные выставки - редкость для региональных музеев.

В художественном музее началась подготовка к масштабной выставкеТАТЬЯНА МАЗУР, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. БРАТЬЕВ ВАСНЕЦОВЫХ:
«Живопись, которую мы привезли, она разножанровая. Есть, конечно, и какие-то бытовые сценки. Есть и батальные сцены. Но в целом - это выставка, которая создаёт настроение. То есть Вы окунаетесь в мир прекрасной живописи, больших мастеров».

Работники музея раскрывают одно из полотен знаменитого мастера Зураба Церетели. Это часть триптиха "Бебико". Картина 2014 года. Прежде работа практически нигде не показывалась.

ТАТЬЯНА МАЗУР, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. БРАТЬЕВ ВАСНЕЦОВЫХ:
«Условием участия для художников был ещё и тот момент, что они должны были представить работы на свой выбор. То есть, конечно, нам предлагались варианты, но нам хотелось, чтобы художники сами выбрали то, что они хотели бы показать зрителю на такой необычной выставке».

Наряду с мэтрами свои картины представят молодые художники. Одно из полотен сейчас вносят в зал. Его автор - москвичка Вера Лагутенкова.

Слоган проекта - "Большие мастера в богатырском формате". Открытие выставки пройдёт седьмого декабря. Организаторы ожидают и самих авторов работ. Среди них ректор Суриковского института Анатолий Любавин. "Большая картина" откроет юбилейный год: в 2018-ом художественный музей отметит 170-летие Виктора Васнецова. Мирный праздник сменяет столетие революции подобно баннеру на фасаде.


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