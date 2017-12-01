Кукольный театр готовится к предновогодней премьере
Сегодня, 10:35 | Просмотров: 143 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сказка полярной звезды — это предновогодняя история приключений почтальона по имени Игнат. По сюжету, главный герой отправится в путешествие на Крайний север, для встречи с детьми, которые никогда не встречали Деда Мороза. Знакомства с новыми друзьями, городами, животными и сказочными персонажами, по задумке авторов, смогут показать юным кировчанам, насколько удивителен и полон магии наш мир.
РОЛАН БОННИН, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:
«Это история нового года. Каждый новый год — это новая жизнь начинается. И это как раз поискать друзей, где мы можем их найти. И тоже помогать друг другу. Сказать, что счастье — это не ждать, а поискать. Есть люди, которые будут помогать его найти. Не нужно бояться ходить вперед».
Герои будут ходить не только вперед, но и во всех направлениях, но не по классической сцене с декорациями. Впервые в кировском Театре кукол будет поставлен экспериментальный спектакль, в котором задействованы и куклы и актеры, и сказочные персонажи, и современные технологии. Чего в постановке не будет, так это классических декораций.
МАРИЯ ФОМЕНКО, АНИМАТОР:
«Есть только сетка, на которую будет проецироваться картинка, и в этой картинке будут существовать актеры. То есть такое получается взаимодействие с живыми актерами и нарисованным миром, которому они будут путешествовать по нему».
Для создания этого сказочного мира Марию Фоменко пригласили в Киров из Петербурга. Сейчас аниматор как раз работает над прорисовкой деталей. Активная подготовка идет и в мастерских театра. Для спектакля необходимо будет создать несколько десятков новых кукол и других деталей.
- Все будет. То есть наши главные герои - они путешествуют и в воздухе и под водой и на земле. То есть, всевозможные у них приключения. То есть из воздушных приключений у нас вот встреча спутника и еще есть самолет.
Большинство кукол — сказочные персонажи, некоторые настолько большие, что в их управлении будет задействовано до трех актеров. Учитывая нацеленность на технический прогресс, над некоторыми элементами реквизита пришлось потрудиться.
АННА КРИВОШЕЕВА, ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Над воздушным шаром. Потому что он у нас будет полу объемный, И нужно было вот продумать, как сделать его большим, но не тяжелым для актеров, и он у нас будет светящийся, то есть наверно это был самый сложный такой элемент».
Сейчас воздушный шар почти готов, как и многие другие игрушки. Актеры репетируют роли и ищут способы взаимодействия между реальным, виртуальным и сказочным миром до премьеры спектакля, которая состоится 23 декабря остается не так много времени, и сотрудники театра работают в полную силу, чтобы подарить зрителю еще одно предновогоднее чудо.
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