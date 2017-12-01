Поделиться новостью:

Кукольный театр готовится к предновогодней премьере. По словам авторов, это будет грандиозный спектакль, со смелыми решениями, которых до этого кировский зритель еще не видел.Сказка полярной звезды — это предновогодняя история приключений почтальона по имени Игнат. По сюжету, главный герой отправится в путешествие на Крайний север, для встречи с детьми, которые никогда не встречали Деда Мороза. Знакомства с новыми друзьями, городами, животными и сказочными персонажами, по задумке авторов, смогут показать юным кировчанам, насколько удивителен и полон магии наш мир.Герои будут ходить не только вперед, но и во всех направлениях, но не по классической сцене с декорациями. Впервые в кировском Театре кукол будет поставлен экспериментальный спектакль, в котором задействованы и куклы и актеры, и сказочные персонажи, и современные технологии. Чего в постановке не будет, так это классических декораций.Для создания этого сказочного мира Марию Фоменко пригласили в Киров из Петербурга. Сейчас аниматор как раз работает над прорисовкой деталей. Активная подготовка идет и в мастерских театра. Для спектакля необходимо будет создать несколько десятков новых кукол и других деталей.Большинство кукол — сказочные персонажи, некоторые настолько большие, что в их управлении будет задействовано до трех актеров. Учитывая нацеленность на технический прогресс, над некоторыми элементами реквизита пришлось потрудиться.Сейчас воздушный шар почти готов, как и многие другие игрушки. Актеры репетируют роли и ищут способы взаимодействия между реальным, виртуальным и сказочным миром до премьеры спектакля, которая состоится 23 декабря остается не так много времени, и сотрудники театра работают в полную силу, чтобы подарить зрителю еще одно предновогоднее чудо.