Выставка «Совет да любовь» в областном краеведческом музее

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Выставка называется «Совет да любовь!», в честь самого радостного события в жизни людей, которые фиксируют в записях актов гражданского состояния. Экспозицию выставочного зала составляют экспонаты разной эпохи связанные со свадебными обрядами. Записи в старинных церковных книгах, венчальные короны, сундуки с приданным, и свадебные платья разных эпох.

В областном краеведческом музее открылась выставка «Совет да любовь». Она посвящена истории свадебных традиций в Вятской губернии в разные эпохи.Если сотрудник ЗАГС никого не поженил – значит, день прожит зря. Вот и сегодня он за трибуной, в зале зрители, звучит марш Мендельсона, а молодая пара пришла сюда добровольно ответить на один из самых главных в жизни вопросов.Нет, это не дворец бракосочетаний, а областной краеведческий музей. Свадьба настоящая, сотрудник ЗАГСа и свидетельство о браке тоже. Таким необычным способом сотрудники музея решили разнообразить торжественное открытие новой выставки. В феврале исполняется 100 лет органам ЗАГС и пройти это событие стороной вятские историки просто не могли.На выставке можно увидеть и традиционные свадебные наряды разных народов. Изюминкой экспозиции, организаторы считают коллекцию украшений из драгоценных металлов. Число экспонатов пополнили и документальные свидетельства развития органов ЗАГС — например самые первые документы о вступлении в светские браки. Гости мероприятия смогли посмотреть и инсценировку деревенского свадебного выкупа 19 века.Официально датой рождения органов ЗАГС считается 18 декабря 1917 года. Вятский окружной отдел записи актов гражданского состояния начал свою работу 1 марта 1918 года.