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Новости / Культура

Выставка «Совет да любовь» в областном краеведческом музее

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В областном краеведческом музее открылась выставка «Совет да любовь». Она посвящена истории свадебных традиций в Вятской губернии в разные эпохи.

Если сотрудник ЗАГС никого не поженил – значит, день прожит зря. Вот и сегодня он за трибуной, в зале зрители, звучит марш Мендельсона, а молодая пара пришла сюда добровольно ответить на один из самых главных в жизни вопросов.

- Прошу ответить вас, Кирилл Сергеевич, - да, прошу ответить вас, Анастасия Александровна - да - ваше взаимное и добровольное согласие дает мне право зарегистрировать семейный союз в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации.

Нет, это не дворец бракосочетаний, а областной краеведческий музей. Свадьба настоящая, сотрудник ЗАГСа и свидетельство о браке тоже. Таким необычным способом сотрудники музея решили разнообразить торжественное открытие новой выставки. В феврале исполняется 100 лет органам ЗАГС и пройти это событие стороной вятские историки просто не могли.

Выставка «Совет да любовь» в областном краеведческом музееМИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Органы ЗАГС, они фиксируют, и регламентируют юридическую жизнь каждого человека. И что важно для нас, для сотрудников музея, для историков, органы ЗАГС сохраняют память историческую память о каждом человеке».

Выставка называется «Совет да любовь!», в честь самого радостного события в жизни людей, которые фиксируют в записях актов гражданского состояния. Экспозицию выставочного зала составляют экспонаты разной эпохи связанные со свадебными обрядами. Записи в старинных церковных книгах, венчальные короны, сундуки с приданным, и свадебные платья разных эпох.
 
 
Выставка «Совет да любовь» в областном краеведческом музееЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Конечно же, старинные свадебные наряды. Начиная от городских, где можно посмотреть, как выходила девушка городская в 19ом веке замуж, какие у нее были наряды, какие были у нее украшения, можно посмотреть на старинные платья жителей деревни, жителей Вятской губернии».

На выставке можно увидеть и традиционные свадебные наряды разных народов. Изюминкой экспозиции, организаторы считают коллекцию украшений из драгоценных металлов. Число экспонатов пополнили и документальные свидетельства развития органов ЗАГС — например самые первые документы о вступлении в светские браки. Гости мероприятия смогли посмотреть и инсценировку деревенского свадебного выкупа 19 века.

- Ну ка давай еще.
- Эх, без штанов ведь оставите!
- У нас друженька, да скупые, у вас денежки шевелятся, а нам девушкам пригодятся.

Официально датой рождения органов ЗАГС считается 18 декабря 1917 года. Вятский окружной отдел записи актов гражданского состояния начал свою работу 1 марта 1918 года.


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