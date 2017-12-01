Выставка «Совет да любовь» в областном краеведческом музее
Сегодня, 15:28 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Если сотрудник ЗАГС никого не поженил – значит, день прожит зря. Вот и сегодня он за трибуной, в зале зрители, звучит марш Мендельсона, а молодая пара пришла сюда добровольно ответить на один из самых главных в жизни вопросов.
- Прошу ответить вас, Кирилл Сергеевич, - да, прошу ответить вас, Анастасия Александровна - да - ваше взаимное и добровольное согласие дает мне право зарегистрировать семейный союз в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации.
Нет, это не дворец бракосочетаний, а областной краеведческий музей. Свадьба настоящая, сотрудник ЗАГСа и свидетельство о браке тоже. Таким необычным способом сотрудники музея решили разнообразить торжественное открытие новой выставки. В феврале исполняется 100 лет органам ЗАГС и пройти это событие стороной вятские историки просто не могли.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Органы ЗАГС, они фиксируют, и регламентируют юридическую жизнь каждого человека. И что важно для нас, для сотрудников музея, для историков, органы ЗАГС сохраняют память историческую память о каждом человеке».
Выставка называется «Совет да любовь!», в честь самого радостного события в жизни людей, которые фиксируют в записях актов гражданского состояния. Экспозицию выставочного зала составляют экспонаты разной эпохи связанные со свадебными обрядами. Записи в старинных церковных книгах, венчальные короны, сундуки с приданным, и свадебные платья разных эпох.
«Конечно же, старинные свадебные наряды. Начиная от городских, где можно посмотреть, как выходила девушка городская в 19ом веке замуж, какие у нее были наряды, какие были у нее украшения, можно посмотреть на старинные платья жителей деревни, жителей Вятской губернии».
На выставке можно увидеть и традиционные свадебные наряды разных народов. Изюминкой экспозиции, организаторы считают коллекцию украшений из драгоценных металлов. Число экспонатов пополнили и документальные свидетельства развития органов ЗАГС — например самые первые документы о вступлении в светские браки. Гости мероприятия смогли посмотреть и инсценировку деревенского свадебного выкупа 19 века.
- Ну ка давай еще.
- Эх, без штанов ведь оставите!
- У нас друженька, да скупые, у вас денежки шевелятся, а нам девушкам пригодятся.
Официально датой рождения органов ЗАГС считается 18 декабря 1917 года. Вятский окружной отдел записи актов гражданского состояния начал свою работу 1 марта 1918 года.
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