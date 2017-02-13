В библиотеке Герцена открылась выставка к 350-летнему юбилею писателя Джонатана Свифта

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«В библиотеке сохранилось издание "Путешествий Гулливера" 1820 года. Это третье издание, первое вышло в 1772 году, в переводе Коржавина. Книга примечательна во многих смыслах и, конечно же, переводчики того времени употребляли другие названия, но в этом и её прелесть».

А еще Свифт рассказал об псевдоученых и стране, где живут умные лошади, а люди находятся на уровне скота и зовут их Йеху. Текст иносказателен, но аллегории довольно ясно видны. На выставке несколько витрин посвящено именно Гулливеру, причем, там есть куклы, которые сделали своими руками читатели.

«И ведь те иллюстрации кочуют не одно столетие из издания в издание. И мы помним их с детства, с каким удовольствием мы рассматривали эти картинки».

В библиотеке Герцена открылась выставка, приуроченная к 350-летнему юбилею писателя Джонатана Свифта. Большая часть экспозиции посвящена «Приключениям Гулливера» - книге, в которой и взрослый, и ребенок найдут много поучительного и интересного. Книжные раритеты перелистал Иван Швецов.Свифт был не только писателем, но и священником, настоятелем собора святого Патрика в Дублине. И большинство его сатирических произведений глубоко христианские по содержанию, - иносказательны, как притчи. Главная книга его жизни - "Путешествия Гулливера" имела огромный успех при жизни писателя.Одна из глав называется довольно забавно: "Путешествие в Бродинягу". Так переводчик обозначил Бродингем или страну великанов. В книге есть и немало загадок. Например, рассказывая о путешествии в летающую страну Лапута, Гулливер узнает от астрономов, что вокруг Марса вращаются два спутника и точно описывают их орбиты. Но спутники Марса были открыты только 100 лет спустя.В СССР Свифта издавали миллионными тиражами, но, в основном, в сокращенном варианте, адаптированном для детей. Так появилось распространённое мнение о «Путешествиях Гулливера» как о сугубо детской книге, но это далеко не так. Рассказ о Гулливере - это не доброе фентези, а книга, которая поднимает вечные вопросы бытия.На экспозиции немало и других книжных раритетов, например французский перевод Гулливера с иллюстрациями Жана Гранвилля, одного из выдающихся художников 19 века. Он создал иллюстрации к Робинзону Крузо, Дон Кихоту, басням Лафонтена и другим шедеврам мировой литературы.Тексты Свифта привлекали не только художников, но и режиссеров, аниматоров. На сегодняшний день насчитывается не меньше 10 экранизаций Путешествий Гулливера, это не считая фильма 1982 года "Дом, который построил Свифт" режиссера Марка Захарова. И что характерно - каждый режиссер видит Свифта по- своему. Голливудские мастера акцентируют внимание на зрелищности и приключенческой составляющей. Российские - больше обращают внимание на философский подтекст.Выставка, посвященная юбилею классика мировой литературы, открыта в отделе иностранной литературы библиотеки имени Герцена до конца декабря.