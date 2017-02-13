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Новости / Культура

В библиотеке Герцена открылась выставка к 350-летнему юбилею писателя Джонатана Свифта

Вчера, 10:14 | Просмотров: 117 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В библиотеке Герцена открылась выставка, приуроченная к 350-летнему юбилею писателя Джонатана Свифта. Большая часть экспозиции посвящена «Приключениям Гулливера» - книге, в которой и взрослый, и ребенок найдут много поучительного и интересного. Книжные раритеты перелистал Иван Швецов.
 
 
Свифт был не только писателем, но и священником, настоятелем собора святого Патрика в Дублине. И большинство его сатирических произведений глубоко христианские по содержанию, - иносказательны, как притчи. Главная книга его жизни - "Путешествия Гулливера" имела огромный успех при жизни писателя.

В библиотеке Герцена открылась выставка к 350-летнему юбилею писателя Джонатана СвифтаЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«В библиотеке сохранилось издание "Путешествий Гулливера" 1820 года. Это третье издание, первое вышло в 1772 году, в переводе Коржавина. Книга примечательна во многих смыслах и, конечно же, переводчики того времени употребляли другие названия, но в этом и её прелесть».
 
 
Одна из глав называется довольно забавно: "Путешествие в Бродинягу". Так переводчик обозначил Бродингем или страну великанов. В книге есть и немало загадок. Например, рассказывая о путешествии в летающую страну Лапута, Гулливер узнает от астрономов, что вокруг Марса вращаются два спутника и точно описывают их орбиты. Но спутники Марса были открыты только 100 лет спустя.

В СССР Свифта издавали миллионными тиражами, но, в основном, в сокращенном варианте, адаптированном для детей. Так появилось распространённое мнение о «Путешествиях Гулливера» как о сугубо детской книге, но это далеко не так. Рассказ о Гулливере - это не доброе фентези, а книга, которая поднимает вечные вопросы бытия.

ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«А сейчас попробуйте, вот откройте этот том и вы увидите, насколько современно всё звучит. Насколько поднята проблема маленького человека среди больших людей и большого человека среди недостойных и мелких».

А еще Свифт рассказал об псевдоученых и стране, где живут умные лошади, а люди находятся на уровне скота и зовут их Йеху. Текст иносказателен, но аллегории довольно ясно видны. На выставке несколько витрин посвящено именно Гулливеру, причем, там есть куклы, которые сделали своими руками читатели.
 
 
На экспозиции немало и других книжных раритетов, например французский перевод Гулливера с иллюстрациями Жана Гранвилля, одного из выдающихся художников 19 века. Он создал иллюстрации к Робинзону Крузо, Дон Кихоту, басням Лафонтена и другим шедеврам мировой литературы.

ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«И ведь те иллюстрации кочуют не одно столетие из издания в издание. И мы помним их с детства, с каким удовольствием мы рассматривали эти картинки».
 
 
Тексты Свифта привлекали не только художников, но и режиссеров, аниматоров. На сегодняшний день насчитывается не меньше 10 экранизаций Путешествий Гулливера, это не считая фильма 1982 года "Дом, который построил Свифт" режиссера Марка Захарова. И что характерно - каждый режиссер видит Свифта по- своему. Голливудские мастера акцентируют внимание на зрелищности и приключенческой составляющей. Российские - больше обращают внимание на философский подтекст.

Выставка, посвященная юбилею классика мировой литературы, открыта в отделе иностранной литературы библиотеки имени Герцена до конца декабря.


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