В библиотеке Герцена открылась выставка к 350-летнему юбилею писателя Джонатана Свифта
Вчера, 10:14 | Просмотров: 117 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«В библиотеке сохранилось издание "Путешествий Гулливера" 1820 года. Это третье издание, первое вышло в 1772 году, в переводе Коржавина. Книга примечательна во многих смыслах и, конечно же, переводчики того времени употребляли другие названия, но в этом и её прелесть».
В СССР Свифта издавали миллионными тиражами, но, в основном, в сокращенном варианте, адаптированном для детей. Так появилось распространённое мнение о «Путешествиях Гулливера» как о сугубо детской книге, но это далеко не так. Рассказ о Гулливере - это не доброе фентези, а книга, которая поднимает вечные вопросы бытия.
ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«А сейчас попробуйте, вот откройте этот том и вы увидите, насколько современно всё звучит. Насколько поднята проблема маленького человека среди больших людей и большого человека среди недостойных и мелких».
А еще Свифт рассказал об псевдоученых и стране, где живут умные лошади, а люди находятся на уровне скота и зовут их Йеху. Текст иносказателен, но аллегории довольно ясно видны. На выставке несколько витрин посвящено именно Гулливеру, причем, там есть куклы, которые сделали своими руками читатели.
ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«И ведь те иллюстрации кочуют не одно столетие из издания в издание. И мы помним их с детства, с каким удовольствием мы рассматривали эти картинки».
Выставка, посвященная юбилею классика мировой литературы, открыта в отделе иностранной литературы библиотеки имени Герцена до конца декабря.
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