ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

05 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.6924
EURO: 69.6327
Погода в городе Кирове:
вечером:  -5...-3°C
ночью:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра Матяева

Сегодня, 12:25 | Просмотров: 94 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове в седьмой раз состоялся Международный фестиваль-конкурс классической гитары имени Александра Матяева. Конкурс собрал юных гитаристов из сорока городов России и зарубежья. С чем в этот раз приехали ребята, увидела наша съемочная группа.
 
 
Одни играют испанскую классику, другие народную музыку, третьи джазовую, но объединяет всех юных исполнителей инструмент - классическая шестиструнная гитара.

В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра МатяеваЛЮБОВЬ ЗЛОБИНА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Причем у нас разные номинации: солисты, ансамбли, есть оркестры, нынче было три оркестра».

Конкурс классической гитары имени Александра Матяева собрал юных исполнителей из более чем сорока городов России и других стран. Линара, Елизавета и их педагог Эльвира приехали из Уфы. Задача девушек показать себя с разных сторон. Поэтому в первой части выступления они исполнили спокойную и лиричную мелодию 18 века, а после сыграли зажигательную румбу.

В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра МатяеваЭЛЬВИРА ЯУБАСАРОВА, ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ ГИТАРЫ, Г. УФА:
«Мы второй раз приехали в Киров. Долго репетировали. Девочки пробовали себя в сольной номинации, сегодня выступили в номинации "Педагог-ученик"».

В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра МатяеваЛИНАРА КАИПОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, Г. УФА:
«Самое сложное, что ты отвечаешь не только за свою игру, но и ты ответственный за других».
 
 
Конкурс считается международным не только по составу участников. В качестве судей в Киров приезжают именитые музыканты-гитаристы из разных стран. В этот раз география внушительная: Голландия, Израиль, Беларусь, Россия. Многие успевают провести мастер-классы для юных исполнителей.

- Когда играешь, вспоминай то, что ты у нас оркестр, а не на гитаре играешь.
 
 
Александр Белоусов виртуозный гитарист, лауреат международных конкурсов и бессменный руководитель конкурса классической гитары имени Матяева. По его словам, все кто приезжает на фестиваль в Киров из года в год отмечает высокий исполнительский уровень участников.

В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра МатяеваАЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ ИМ. МАТЯЕВА (ИЗРАИЛЬ), ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
«Нам очень приятно, что семь лет назад стала победительницей Екатерина Затонская - гитаристка из Москвы. А сегодня она уже привозит нам своих учеников, такой момент преемственности».

В этом году на конкурс поступило более ста заявок. Прослушивания длились четыре дня. Лучших, по традиции, отметят дипломами лауреатов и призами.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

9:07 05.12.2017


Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

17:58 04.12.2017


Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

17:52 04.12.2017


В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

16:03 04.12.2017


Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

В Советске школьный автобус высаживал детей за три километра от дома

14:00 04.12.2017


В Советске школьный автобус высаживал детей за три километра от дома

Год колонии за удар в челюсть

13:49 04.12.2017


Год колонии за удар в челюсть

Подозреваемый в нападении на офис микрозаймов заключен под стражу

13:44 04.12.2017


Подозреваемый в нападении на офис микрозаймов заключен под стражу

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра Матяева

12:25 05.12.2017


В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра Матяева

Коллекционер военной формы Николай Зубарев

12:22 05.12.2017


Коллекционер военной формы Николай Зубарев

Закрытие трудового сезона-2017

12:19 05.12.2017


Закрытие трудового сезона-2017

Встреча Михаила Бабича с редакторами СМИ в Нижнем Новгороде

10:47 05.12.2017


Встреча Михаила Бабича с редакторами СМИ в Нижнем Новгороде

Кировчане пообщались с исполнителями главных ролей фильма «Легенда о Коловрате»

10:14 05.12.2017


Кировчане пообщались с исполнителями главных ролей фильма «Легенда о Коловрате»

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове состоялся конкурс гитаристов имени Александра Матяева

30.11.2015


В Кирове состоялся конкурс гитаристов имени Александра Матяева

Фестиваль классической гитары

03.12.2012


Фестиваль классической гитары

Фестиваль классической гитары

03.12.2013


Фестиваль классической гитары

Гитаристы

04.12.2012


Гитаристы

Вечер гитарной музыки в Кирове

09.11.2011


Вечер гитарной музыки в Кирове

Конкурс юных пианистов имени Казенина

28.03.2011


Конкурс юных пианистов имени Казенина

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх