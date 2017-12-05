В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра Матяева
Сегодня, 12:25 | Просмотров: 94 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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ЛЮБОВЬ ЗЛОБИНА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Причем у нас разные номинации: солисты, ансамбли, есть оркестры, нынче было три оркестра».
Конкурс классической гитары имени Александра Матяева собрал юных исполнителей из более чем сорока городов России и других стран. Линара, Елизавета и их педагог Эльвира приехали из Уфы. Задача девушек показать себя с разных сторон. Поэтому в первой части выступления они исполнили спокойную и лиричную мелодию 18 века, а после сыграли зажигательную румбу.
ЭЛЬВИРА ЯУБАСАРОВА, ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ ГИТАРЫ, Г. УФА:
«Мы второй раз приехали в Киров. Долго репетировали. Девочки пробовали себя в сольной номинации, сегодня выступили в номинации "Педагог-ученик"».
ЛИНАРА КАИПОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, Г. УФА:
«Самое сложное, что ты отвечаешь не только за свою игру, но и ты ответственный за других».
- Когда играешь, вспоминай то, что ты у нас оркестр, а не на гитаре играешь.
АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ ИМ. МАТЯЕВА (ИЗРАИЛЬ), ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:
«Нам очень приятно, что семь лет назад стала победительницей Екатерина Затонская - гитаристка из Москвы. А сегодня она уже привозит нам своих учеников, такой момент преемственности».
В этом году на конкурс поступило более ста заявок. Прослушивания длились четыре дня. Лучших, по традиции, отметят дипломами лауреатов и призами.
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