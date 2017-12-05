В Кирове состоялся конкурс классической гитары имени Александра Матяева

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«Самое сложное, что ты отвечаешь не только за свою игру, но и ты ответственный за других».

- Когда играешь, вспоминай то, что ты у нас оркестр, а не на гитаре играешь.

В Кирове в седьмой раз состоялся Международный фестиваль-конкурс классической гитары имени Александра Матяева. Конкурс собрал юных гитаристов из сорока городов России и зарубежья. С чем в этот раз приехали ребята, увидела наша съемочная группа.Одни играют испанскую классику, другие народную музыку, третьи джазовую, но объединяет всех юных исполнителей инструмент - классическая шестиструнная гитара.Конкурс классической гитары имени Александра Матяева собрал юных исполнителей из более чем сорока городов России и других стран. Линара, Елизавета и их педагог Эльвира приехали из Уфы. Задача девушек показать себя с разных сторон. Поэтому в первой части выступления они исполнили спокойную и лиричную мелодию 18 века, а после сыграли зажигательную румбу.Конкурс считается международным не только по составу участников. В качестве судей в Киров приезжают именитые музыканты-гитаристы из разных стран. В этот раз география внушительная: Голландия, Израиль, Беларусь, Россия. Многие успевают провести мастер-классы для юных исполнителей.Александр Белоусов виртуозный гитарист, лауреат международных конкурсов и бессменный руководитель конкурса классической гитары имени Матяева. По его словам, все кто приезжает на фестиваль в Киров из года в год отмечает высокий исполнительский уровень участников.В этом году на конкурс поступило более ста заявок. Прослушивания длились четыре дня. Лучших, по традиции, отметят дипломами лауреатов и призами.