Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей
Сегодня, 17:42 | Просмотров: 92 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Работы по созданию архитектурно-художественного образа нового музея вели скульпторы и мастера батальной живописи студии военных художников им. М.Б. Грекова. И уникальное полотно «Установление советской власти в городе Вятке» стало для Аркадия Интезарова и Николая Соломина первым невоенным, выполненным в городском пейзаже. Созданию произведения предшествовала серьезная исследовательская работа: изучение архивных материалов и истории города, встречи с участниками революционных событий, поиски образного решения.
НИКОЛАЙ СОЛОМИН, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Я стал теперь патриотом и этого края, и этого времени, и горжусь этим, потому что я знаю то, что, может быть, мало кто знает, я и архитектуру изучал, и события, и одежду, и обычаи. Для того чтобы написать даже не столько эти революционные события, а Россию этих лет, на переломе».
Монументальное полотно вместило более 150 действующих лиц, и каждый из персонажей имеет свое лицо. Зрители оказываются на перекрестке двух улиц старой Вятки - Николаевской и Спасской и становятся свидетелями вооруженной демонстрации рабочих и солдат.
Когда картина «сложилась» и стали понятны ее размеры, к работе подключились архитекторы. Здание построено по проекту кировчанина Анатолия Павлова. Фасад - в виде развернутого знамени. Барельеф на фасаде выполнил известный московский скульптор Виктор Сонин. За 40 лет работы музейно-выставочный центр посетили более двух миллионов человек.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В этом году мы сделали обновление в Диораме, появились новые экспонаты в постоянной экспозиции, появились новые разделы, мы попытались очень подробно представить 1917 год».
Также к юбилею музейно-выставочного центра оформлены выставки «Мы наш, мы новый мир построим!» и «С днем рождения, Диорама!».
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