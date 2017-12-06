Кировская "Диорама" отмечает 40-летний юбилей

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40 лет назад, в декабре 1977 года, открылась Кировская "Диорама". Художественное полотно "Установление советской власти в городе Вятке" создавалось несколько лет. На юбилейный вечер приехал и один из авторов диорамы - народный художник России Николай Соломин.Работы по созданию архитектурно-художественного образа нового музея вели скульпторы и мастера батальной живописи студии военных художников им. М.Б. Грекова. И уникальное полотно «Установление советской власти в городе Вятке» стало для Аркадия Интезарова и Николая Соломина первым невоенным, выполненным в городском пейзаже. Созданию произведения предшествовала серьезная исследовательская работа: изучение архивных материалов и истории города, встречи с участниками революционных событий, поиски образного решения.Монументальное полотно вместило более 150 действующих лиц, и каждый из персонажей имеет свое лицо. Зрители оказываются на перекрестке двух улиц старой Вятки - Николаевской и Спасской и становятся свидетелями вооруженной демонстрации рабочих и солдат.Когда картина «сложилась» и стали понятны ее размеры, к работе подключились архитекторы. Здание построено по проекту кировчанина Анатолия Павлова. Фасад - в виде развернутого знамени. Барельеф на фасаде выполнил известный московский скульптор Виктор Сонин. За 40 лет работы музейно-выставочный центр посетили более двух миллионов человек.Также к юбилею музейно-выставочного центра оформлены выставки «Мы наш, мы новый мир построим!» и «С днем рождения, Диорама!».