Воспитанники школы искусств "Фольклорная" успешно выступили в Йошкар-Оле
Сегодня, 15:10 | Просмотров: 7 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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- Байновская кадриль!
Весёлая народная композиция "байновская кадриль" завоевала сердца членов жюри с первых же нот. Именно с этого номера и открылся фестиваль, который проходил в Йошкар-Оле в рамках федеральной программы "Культура России"
ЛАРИСА ШЕРСТНЁВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ ДОМРЫ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "ФОЛЬКЛОРНАЯ":
«Конкурс был довольно сложный, дети с удовольствием приняли в нем участие, детям очень нравится заниматься, результат очень важен».
Дуэт баянистки Елизаветы Колошнициной и аккордеонистки Софьи Викуловой получил также диплом лауреата 1 степени в номинации "народные инструменты".
ТАТЬЯНА КУЗИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ БАЯНА И АККОРДЕОНА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "ФОЛЬКЛОРНАЯ":
«Я очень довольна выступлением своих учеников, они выступили очень достойно и заняли первое место».
В номинации "вокальное искусство - фольклор" свои таланты показали участники "образцового самодеятельного коллектива" ансамбля русской песни "Вятские колокольчики". Юные вокалисты достойно спели уральскую хороводную "Как под наши ворота" и плясовую "Глянь-ка мамонька в окошко". Всего с конкурса в Йошкар-Оле ребята привезли 6 наград.
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