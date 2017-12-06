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Новости / Культура

Воспитанники школы искусств "Фольклорная" успешно выступили в Йошкар-Оле

Сегодня, 15:10 | Просмотров: 7 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Воспитанники и преподаватели детской школы искусств "Фольклорная" приняли участие в конкурсе "Корнями в России". В Йошкар-Оле ребята получили дипломы лауреатов 1 и 2 степени.

- Байновская кадриль!
 
Весёлая народная композиция "байновская кадриль" завоевала сердца членов жюри с первых же нот. Именно с этого номера и открылся фестиваль, который проходил в Йошкар-Оле в рамках федеральной программы "Культура России"

Воспитанники школы искусств "Фольклорная" успешно выступили в Йошкар-ОлеЛАРИСА ШЕРСТНЁВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ ДОМРЫ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "ФОЛЬКЛОРНАЯ":
«Конкурс был довольно сложный, дети с удовольствием приняли в нем участие, детям очень нравится заниматься, результат очень важен».

Дуэт баянистки Елизаветы Колошнициной и аккордеонистки Софьи Викуловой получил также диплом лауреата 1 степени в номинации "народные инструменты".

Воспитанники школы искусств "Фольклорная" успешно выступили в Йошкар-ОлеТАТЬЯНА КУЗИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ БАЯНА И АККОРДЕОНА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "ФОЛЬКЛОРНАЯ":
«Я очень довольна выступлением своих учеников, они выступили очень достойно и заняли первое место».
 
В номинации "вокальное искусство - фольклор" свои таланты показали участники "образцового самодеятельного коллектива" ансамбля русской песни "Вятские колокольчики". Юные вокалисты достойно спели уральскую хороводную "Как под наши ворота" и плясовую "Глянь-ка мамонька в окошко". Всего с конкурса в Йошкар-Оле ребята привезли 6 наград.


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