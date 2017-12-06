Воспитанники школы искусств "Фольклорная" успешно выступили в Йошкар-Оле

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- Байновская кадриль!

Весёлая народная композиция "байновская кадриль" завоевала сердца членов жюри с первых же нот. Именно с этого номера и открылся фестиваль, который проходил в Йошкар-Оле в рамках федеральной программы "Культура России"

Воспитанники и преподаватели детской школы искусств "Фольклорная" приняли участие в конкурсе "Корнями в России". В Йошкар-Оле ребята получили дипломы лауреатов 1 и 2 степени.Дуэт баянистки Елизаветы Колошнициной и аккордеонистки Софьи Викуловой получил также диплом лауреата 1 степени в номинации "народные инструменты".В номинации "вокальное искусство - фольклор" свои таланты показали участники "образцового самодеятельного коллектива" ансамбля русской песни "Вятские колокольчики". Юные вокалисты достойно спели уральскую хороводную "Как под наши ворота" и плясовую "Глянь-ка мамонька в окошко". Всего с конкурса в Йошкар-Оле ребята привезли 6 наград.