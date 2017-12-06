Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. Грина
Вчера, 17:58 | Просмотров: 113 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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"Тряпичная живопись», - так говорила о своем деле художник Маргарита Навалон. Такой необычный термин в создании картин она придумала сама. Особенно много занималась этой техникой в последние годы жизни.
ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С. ГРИНА:
«Русскому человеку или россиянам очень близка русская сказка - она здесь отражена. Мы люди, которые любим пейзаж - он тоже здесь присутствует, потом чудеса, чудеса везде и музыка Чайковского здесь присутствует, любимые сказки и есть философская тема».
Лоскутные полотна так же передают настроение, но с помощью другой, оригинальной техники. Теплота ткани только дополняет мягкость акварели, и все вместе соединяется в необыкновенную композицию. На выставке представлено более 50 картин.
ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С. ГРИНА:
«Это яркость, это колорит, конечно, великолепие вот этой интересной техники. Ну, в отзывах дети уже пишут, что выставка яркая, насыщенная и поражает и поражает вот этой техникой, поэтому её нельзя не посмотреть».
Полотна Маргариты Навалон погрузят взрослых и детей в атмосферу русских сказок, а зимние и елочные пейзажи в преддверии Нового года подарят каждому надежду на чудо!
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