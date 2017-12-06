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Новости / Культура

Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. Грина

Вчера, 17:58 | Просмотров: 113 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В библиотеке им. Грина открылась выставка необычных картин Маргариты Навалон. Свою технику художница называла «тряпичная живопись».

"Тряпичная живопись», - так говорила о своем деле художник Маргарита Навалон. Такой необычный термин в создании картин она придумала сама. Особенно много занималась этой техникой в последние годы жизни.

Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. ГринаЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С. ГРИНА:
«Русскому человеку или россиянам очень близка русская сказка - она здесь отражена. Мы люди, которые любим пейзаж - он тоже здесь присутствует, потом чудеса, чудеса везде и музыка Чайковского здесь присутствует, любимые сказки и есть философская тема».

Лоскутные полотна так же передают настроение, но с помощью другой, оригинальной техники. Теплота ткани только дополняет мягкость акварели, и все вместе соединяется в необыкновенную композицию. На выставке представлено более 50 картин.

ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А.С. ГРИНА:
«Это яркость, это колорит, конечно, великолепие вот этой интересной техники. Ну, в отзывах дети уже пишут, что выставка яркая, насыщенная и поражает и поражает вот этой техникой, поэтому её нельзя не посмотреть».

Полотна Маргариты Навалон погрузят взрослых и детей в атмосферу русских сказок, а зимние и елочные пейзажи в преддверии Нового года подарят каждому надежду на чудо!


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