Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. Грина

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В библиотеке им. Грина открылась выставка необычных картин Маргариты Навалон. Свою технику художница называла «тряпичная живопись»."Тряпичная живопись», - так говорила о своем деле художник Маргарита Навалон. Такой необычный термин в создании картин она придумала сама. Особенно много занималась этой техникой в последние годы жизни.Лоскутные полотна так же передают настроение, но с помощью другой, оригинальной техники. Теплота ткани только дополняет мягкость акварели, и все вместе соединяется в необыкновенную композицию. На выставке представлено более 50 картин.Полотна Маргариты Навалон погрузят взрослых и детей в атмосферу русских сказок, а зимние и елочные пейзажи в преддверии Нового года подарят каждому надежду на чудо!