Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени Грина
Сегодня, 11:40 | Просмотров: 126 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Сделать из фотоснимка живописное полотно - задача, подвластная лишь профессионалам. Однако, есть и исключения. Андрей Мухачев непрофессиональный художник, который пишет портреты людей с фотографии. Его герои - это родные и друзья, но иногда в объектив попадают и незнакомцы, как например, этот дедушка с собачкой и хорьком.
АНДРЕЙ МУХАЧЕВ, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Когда я гулял, увидел человека со зверушками, сфотографировал его и получился портрет».
У Андрея двойная творческая задача. Сначала сделать удачный фотоснимок, затем написать этот же портрет маслом на холсте. Юлия Хаймина несколько раз позировала художнику. По словам девушки, глядя на свой живописный образ, она вновь и вновь испытывает одно и то же чувство.
ЮЛИЯ ХАЙМИНА:
«Удивление конечно, когда впервые видишь себя на картине, да еще и так подробно прописанной, в реализме, это очень лестно».
Это первая персональная выставка Андрея Мухачева. И, конечно, для молодого художника очень волнительный момент. К тому же портретный жанр довольно сложный и не всегда удается даже профессионалам. Выставка портретной живописи будет доступна всем посетителям библиотеки имени Грина до 20 января.
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