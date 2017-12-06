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Новости / Культура

Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени Грина

Сегодня, 11:40 | Просмотров: 126 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Библиотека имени Грина продолжает открывать новые имена. Сегодня там можно познакомиться с работами молодого художника Андрея Мухачева. Пишет он исключительно портреты.

Сделать из фотоснимка живописное полотно - задача, подвластная лишь профессионалам. Однако, есть и исключения. Андрей Мухачев непрофессиональный художник, который пишет портреты людей с фотографии. Его герои - это родные и друзья, но иногда в объектив попадают и незнакомцы, как например, этот дедушка с собачкой и хорьком.

Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени ГринаАНДРЕЙ МУХАЧЕВ, ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Когда я гулял, увидел человека со зверушками, сфотографировал его и получился портрет».

У Андрея двойная творческая задача. Сначала сделать удачный фотоснимок, затем написать этот же портрет маслом на холсте. Юлия Хаймина несколько раз позировала художнику. По словам девушки, глядя на свой живописный образ, она вновь и вновь испытывает одно и то же чувство.

Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени ГринаЮЛИЯ ХАЙМИНА:
«Удивление конечно, когда впервые видишь себя на картине, да еще и так подробно прописанной, в реализме, это очень лестно».

Это первая персональная выставка Андрея Мухачева. И, конечно, для молодого художника очень волнительный момент. К тому же портретный жанр довольно сложный и не всегда удается даже профессионалам. Выставка портретной живописи будет доступна всем посетителям библиотеки имени Грина до 20 января.


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