Выставка "Большие мастера в богатырском формате" в художественном музее
Сегодня, 10:23 | Просмотров: 91 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Как быстро летит время. Васнецовской премии уже 17 лет. За это время самой высокой награды Кировской области в области изобразительных искусств удостаивались художники, скульпторы, керамисты со всей страны и из-за её пределов. В этом году лучшими стали Максим Титов в номинации "вдохновение" и Анатолий Белик в номинации "призвание".
МАКСИМ ТИТОВ, ХУДОЖНИК:
«В Перми меня считают вятским художником в Вятке - пермским, а в Москве думают, что я сибирский художник. Но я - вятский, все мои корни здесь, здесь я учился, вырос, вот мой преподаватель сидит - Александр Веприков».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня было сказано о преданности художников своему делу. Но по-другому и быть не может с по-настоящему талантливыми людьми. В этом и состоит их вклад в искусство, и нас еще с вами они пытаются приобщить к прекрасному».
ВИКТОР КАЛИНИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ:
«Я в совершеннейшем восторге от того музейного собрания, которое здесь есть, от этих шедевров, которые находятся в зоне доступности для жителей области!».
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