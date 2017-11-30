Выставка "Большие мастера в богатырском формате" в художественном музее

Поделиться новостью:

«В Перми меня считают вятским художником в Вятке - пермским, а в Москве думают, что я сибирский художник. Но я - вятский, все мои корни здесь, здесь я учился, вырос, вот мой преподаватель сидит - Александр Веприков».

«Сегодня было сказано о преданности художников своему делу. Но по-другому и быть не может с по-настоящему талантливыми людьми. В этом и состоит их вклад в искусство, и нас еще с вами они пытаются приобщить к прекрасному».

«Я в совершеннейшем восторге от того музейного собрания, которое здесь есть, от этих шедевров, которые находятся в зоне доступности для жителей области!».

В Вятском художественном музее состоялась церемония награждения лауреатов "васнецовской" премии в номинациях "Призвание" и "Вдохновение". А также открылась выставка "Большие мастера в богатырском формате".Как быстро летит время. Васнецовской премии уже 17 лет. За это время самой высокой награды Кировской области в области изобразительных искусств удостаивались художники, скульпторы, керамисты со всей страны и из-за её пределов. В этом году лучшими стали Максим Титов в номинации "вдохновение" и Анатолий Белик в номинации "призвание".На соискание ежегодно выдвигаются участники васнецовского пленера и всероссийского керамического симпозиума.Участники церемонии награждения стали и первыми посетителями выставки "Большая картина", на которой представлены большеформатные жанровые полотна ведущих современных художников России, а также монументальные живописные произведения из коллекции музея, которые из-за своего внушительного размера редко экспонируются и зачастую мало знакомы широкой публике. В 2018 году исполняется 170 лет со дня рождения Виктора Васнецова, который, кстати, и был одним из инициаторов создания художественного музея в Вятке. Символично, что экспозиция выставки "Большая картина" открывается его работой "Нищие певцы", входящей в число шедевров, с которых начиналась уникальная коллекция Вятского художественного музея.Гости могут увидеть картины Церетели, Калинина, Любавина, Лубенникова, Харлова, Муллина, Ендальцева и других выдающихся мастеров. Выставка дает возможность познакомиться с многообразием стилистических методов и индивидуальных приёмов, в которых работают авторы - реализм, импрессионизм, сезаннизм, пост импрессионизм. Живописная коллекция дополнена пластикой. В скульптурный раздел вошли несколько портретов и тематических композиций из коллекции музея.