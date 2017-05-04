Выставка "Североамериканские индейцы. Мифы и реальность" в кировской Диораме

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Примерить головной убор индейца, узнать о коренных американцах и увидеть военные и ритуальные одежды различных племён. В музейно-выставочном центре "Диорама" открылась выставка "Североамериканские индейцы. Мифы и реальность".В течение 30 лет художник из Краснодара Игорь Гуров собирал эту выставку. И она не единственная в его коллекции. Экспонаты искал по всему миру: коллекционер жил в поселениях индейцев.Посетители смогут увидеть более двухсот экспонатов. Одной из особенностей выставки является то, что часть из них можно будет подержать в руках, например, оружие коренных американцев. Североамериканские индейцы вдохновляли не только коллекционеров. Написаны художественные книги, сняты фильмы. Благодаря заинтересованным культурой народа, каждый сможет прикоснуться к истории.