Выставка "Североамериканские индейцы. Мифы и реальность" в кировской Диораме
Сегодня, 10:25 | Просмотров: 87 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В течение 30 лет художник из Краснодара Игорь Гуров собирал эту выставку. И она не единственная в его коллекции. Экспонаты искал по всему миру: коллекционер жил в поселениях индейцев.
НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ "ДИОРАМА":
«Дело в том, что каждое племя в Соединенных штатах имеет свой музей. Он, конечно, разной степени современности. Некоторые старинные жилища показывают, некоторые музеи очень современные. Но, тем не менее, все они рассказывают об одном: культуре индейского народа».
Посетители смогут увидеть более двухсот экспонатов. Одной из особенностей выставки является то, что часть из них можно будет подержать в руках, например, оружие коренных американцев. Североамериканские индейцы вдохновляли не только коллекционеров. Написаны художественные книги, сняты фильмы. Благодаря заинтересованным культурой народа, каждый сможет прикоснуться к истории.
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